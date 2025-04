Após temporada abaixo do esperado, o Real Madrid pode estar se preparando para grandes movimentos na janela de transferências. Um deles, seria a não renovação de Modric, para abrir espaço financeiro para novas contratações. Segundo o jornal "As", da Espanha, seguinda política do clube, a extensão do astro é considerada difícil.

Seguindo uma política de renovação entre seus jogadores de 30 anos ou mais, o futuro de Modric nos merengues é incerto. O jogador já afirmou que deseja se aposentar no clube, entretanto, parece estar fora dos planos para a próxima temporada do Real Madrid. A não extensão do astro, resultaria em mais espaço salarial para a contratação de outros astros.

Após a derrota para o Arsenal na Champions, o futuro de Real Madrid segue em rota de uma reformulação. O clube sofreu com lesões em todos os setores do campo e ainda teve que lidar com a aposentadoria de uma peça chave no elenco: Toni Kroos. Com isso, ficou escancarado uma necessidade de mudanças, e por isso, Florentino Pérez já trabalha para traçar os objetivos para a próxima temporada.

Segundo o jornal "As", o croata já tem sua carreira no Real Madrid considerada encerrada. Modric, para o veículo, corre sérios riscos e teria difíceis chances de permanecer no clube após o fim da temporada.

Meios-campistas na mira do Real Madrid para substituir Modric

A permanência do jogador entra em cheque, quando um dos principais setores que o Real Madrid deseja reforçar é no meio de campo. Os principais rumores em torno de contratações são em Zubimendi, da Real Sociedad, e em Reijnders, do Milan, como plano A e plano B, respectivamente.

Modric em ação pelo Real Madrid. (Foto: Javier Soriano/AFP)

No primeiro, os Blancos estão em uma corrida contra o Arsenal, e parecem estar em desvantagem, já que o jornal espanhol afirmou que o clube inglês já tem negociações avançadas para contratá-lo. Além disso, a claúsula de rescisão, de 60 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões) é considerada cara para os merengues. Já Reijnders, vem como um segundo plano caso o primeiro não se inviabilize.