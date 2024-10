Mbappé chegou no Real Madrid sem custo após chegar ao PSG (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 11:54 • Madri (ESP)

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, foi questionado sobre a polêmica que envolve Kylian Mbappé. O francês está sob investigações por conta de um caso de agressão sexual ocorrido no mesmo hotel em que estava hospedado durante a Data Fifa, em Estocolmo, na Suécia.

Em entrevista coletiva, o comandante italiano brincou dizendo que estava em outro ponto turístico europeu, e alegou que, dentro de Valdebebas, as coisas seguem tranquilas para o astro.

- Os dias de descanso estavam programados para ele. Eu fui a Londres por dois dias e não pedi permissão a ninguém, nem agencio as viagens dos jogadores. Mas falo com eles todos os dias, e não vejo Kylian afetado em nada. Ele está com muita esperança de ajudar o time - afirmou o treinador.

Mbappé lidou com uma lesão muscular no fim de setembro, e o técnico da França, Didier Deschamps, optou por não convocar o atacante para os jogos da Liga das Nações da Uefa. Com o descanso, o craque viajou para o país escandinavo e foi visto em um restaurante e em uma boate.

Entretanto, os problemas surgiriam depois. No hotel de luxo em que o camisa 9 merengue estava hospedado, uma mulher alegou ter sido violentada sexualmente, e o atleta é um dos suspeitos. As autoridades suecas estão investigando o caso, e existe a possibilidade de Kylian prestar depoimento remotamente nos próximos dias.

O jogador, inclusive, manteve relações consensuais com uma mulher na Suécia, segundo a imprensa europeia. O canal "RMC Sport" disse haver mensagens entre os dois após o encontro, e estima-se que a moça não seja a denunciante.

- Ele aproveitou a paralisação para melhorar sua condição. Está muito bem, feliz e com vontade de voltar a jogar. Estes 15 dias fizeram muito bem para ele, é um jogador diferente do que era antes da Data Fifa - completou Ancelotti.

O Real Madrid volta a campo duas semanas depois de seu último jogo. Pela 10ª rodada de La Liga, os merengues viajam até a Galícia para enfrentar o Celta de Vigo no Balaídos, com a bola rolando no sábado (19), às 16h (horário de Brasília).