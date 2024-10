Real Madrid retira Mbappé de comercial após investigação sobre estupro na Suécia

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, está sendo investigado na Suécia (Foto: Sergei GAPON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e da seleção francesa, teve seu nome ligado a um caso de estupro na Suécia, na última quinta-feira (10). Dias após a notícia, o clube merengue retirou o atacante de uma propaganda da Adidas, fornecedora de material esportivo dos merengues. A atitude causou estranheza em torcedores.

O Real Madrid ainda não se pronunciou sobre o caso, mas garantiu que a ação não teve relação com o suposto crime. Na verdade, Mbappé foi retirado do comercial por conta de uma cláusula contratual com a Nike, patrocinadora pessoal e concorrente de mercado da Adidas.

Apesar disso, chama atenção que outros atletas do Real Madrid com contrato com a Nike, como o companheiro de vestiário Eduardo Camavinga e o armador de basquete Sergio Llull, foram mantidos na peça publicitária.

Nas redes sociais, as postagens regulares com a imagem de Mbappé fortalecem o fato do Real Madrid respaldar a versão do francês. Na última segunda (14), ele usou o “X” para se defender das acusações, que definiu como “fake news”.

Mbappé é investigado por estupro na Suécia

A notícia da acusação de estupro surgiu nesta semana, em meio à audiência sobre o litígio jurídico entre Mbappé e PSG, ex-clube do jogador. Jornais de Madrid como Marca e AS noticiaram recentemente que o atacante acusa o clube parisiense de plantar informações falsas sobre o ocorrido em Estocolmo.

O suposto crime teria ocorrido na quinta-feira (10), quando Mbappé, livre dos compromissos com a seleção da França, estava na Suécia. Ele teria jantado no restaurante Chez Jolie e ido a uma discoteca com amigos. O Ministério Público da França abriu uma investigação sobre o caso, mas não citou o atacante. Mbappé é apontado como suspeito por alguns veículos de imprensa suecos.

Em declaração à AFP, a advogada de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, revelou que o atleta está calmo e acredita que não pode ser recriminado.

-Ele está surpreso por saber que pode ser afetado. Preferiu ir treinar e pediu ao meu escritório que não deixe as coisas ficarem assim, porque não é possível se deixar ser caluniado e difamado desta forma. Por essa razão, vamos apresentar uma denúncia por calúnia

Mbappé é visto em Estocolmo de forma simultânea a jogo da França (Foto: Reprodução)

