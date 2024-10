Ídolo da Itália ‘faz críticas’ a Guardiola: ‘Estragou o futebol’

Pep Guardiola está no comando do Manchester City desde 2016 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 08:15 • Modena (ITA)

Pep Guardiola é considerado um dos técnicos mais revolucionários da história do futebol. Usando diferentes esquemas em clubes distintos, o espanhol vem deixando sua marca na Europa nos últimos anos. Mas há quem seja contra as ideias do atual comandante do Manchester City.

Em jantar realizado na Itália, Guardiola foi alvo de uma brincadeira de Luca Toni, ex-centroavante da Itália. Campeão mundial em 2006 com a Azzurra, o atacante publicou um vídeo em que 'criticava' a ideia da utilização de um 'falso 9', difundida pelo mundo na época em que o treinador estava no Barcelona.

- O falso 9... me explique o porquê, Pep. Você arruinou o futebol. Eu fiquei sem encontrar um clube por quatro anos, juro. Você pode dizer que só fazia isso com Messi? Você gosta de centroavantes? - brincou Toni.

Guardiola, rindo, indicou em resposta que o centroavante precisa ser bom, e que em seu time, ele tinha Haaland com 60 gols. Luca concluiu, fazendo um pedido aos treinadores para que voltassem a utilizar jogadores grandes na posição. Veja o vídeo abaixo:

A ideia do 'falso 9' teve início quando Pep ainda era jogador. Em sua época no Barcelona, nos anos 90, o então volante viu e desfrutou o uso do brasileiro Romário na função, gerada pelo técnico Johan Cruyff, que jogava no sistema 3-4-3. Anos depois, já à beira do campo, o catalão replicou a ideia, mesmo com uma linha de quatro atrás, e adaptou Lionel Messi da ponta para o centro. Em resultado, Messi se tornou letal ao redor da área, e chegou a ter um ano de incríveis 91 gols, em 2012.

Guardiola e Luca Toni jogaram juntos na temporada 2001-02, pelo Brescia. O time, à época, também contava com Roberto Baggio. Eleito o melhor jogador do mundo em 1993, o meio-campista também estava presente no jantar.

