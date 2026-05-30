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Meia do PSG celebra Champions e esnoba o Arsenal: 'Único time que quis jogar'

Atleta chegou ao 8º título vencido com a equipe francesa

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/05/2026
17:31
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João Neves comemora conquista do título da Champions League do PSG sobre o Arsenal
imagem cameraJoão Neves comemora conquista do título da Champions League do PSG sobre o Arsenal (Foto: Ina Fassbender/AFP)
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Meia do PSG, João Neves celebrou a conquista do título da Champions League pela segunda temporada consecutiva. Em entrevista à "M6", o atleta também esnobou o Arsenal ao comentar sobre a decisão em que os franceses venceram nos pênaltis por 4 a 3.

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- Merecemos a vitória hoje, porque o PSG foi o único time que quis jogar. Este ano foi diferente. Foi mais difícil, mais físico. Éramos campeões europeus, então defendemos o nosso título. Fazemos parte da história do PSG.

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Contratado pelo PSG em junho de 2024, João Neves também celebrou a decisão de deixar o Benfica para vestir a camisa do clube francês aos 19 anos de idade. Com a conquista do bicampeonato da Champions League, o meia português chega a oito troféus sob comando de Luis Enrique.

- A emoção está no ar. É a segunda vez que sou campeão europeu. Nem é a vitória em si que me agrada, mas jogar com esses companheiros, essa comissão técnica e essa diretoria. Vir para cá foi a melhor decisão que já tomei. Adoro tudo aqui.

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Após a conquista do título com o PSG, João Neves se apresenta à Portugal junto com Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, que também disputaram a final da Champions League. A equipe europeia se prepara para enfrentar um amistoso contra o Chile, no sábado (6).

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Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos com o troféu da Champions League vencido pelo PSG
Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos com o troféu da Champions League vencido pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

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