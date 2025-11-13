Alvo do Flamengo entra em barca do River Plate com mais sete nomes
Clube argentino pretende encerrar o vínculo com diversos jogadores considerados importantes
Com risco de não classificar para a Libertadores de 2026 e em má fase na temporada, o River Plate começou a montar o planejamento para a próxima temporada. Segundo informações do jornal argentino "TyC Sports", o clube pretende encerrar o vínculo com diversos jogadores considerados importantes. Os principais são Nacho Fernández, ex-Atlético-MG, Miguel Borja, ex-Palmeiras, e Facundo Colidio, atacante que foi alvo do Flamengo na janela de julho.
Além dos citados, os experientes Milton Casco, Enzo Pérez e Pity Martínez, herói da Libertadores de 2018, são mais alguns que devem entrar na barca. Os zagueiros Paulo Díaz e Federico Gattoni também são cotados para deixar o River no fim da temporada. Com as saídas, o time comandado por Marcelo Gallardo busca novos reforços, com destaque para as posições de lateral-esquerdo, meia central, meia atacante e um centroavante.
Nesta temporada, o River Plate foi eliminado nas quartas do Apertura para o Platense, caiu na fase de grupos do Mundial de Clubes, foram eliminados na semifinal da Copa Argentina para o pequeno Independiente Rivadavia e nas quartas de final da Libertadores. Somado a isso, os argentinos perderam para o maior rival Boca Juniors no último clássico, por 2 a 0.
Para conseguir uma vaga na Libertadores de 2026, os "galácticos" de Núñez precisam vencer o Vélez Sarsfield no domingo (16), pela última rodada do Torneio Clausura e torcer para uma derrota do Argentinos Juniors contra o Estudiantes. Se não conseguir a vaga na última rodada do Clausura, o River terá que conquistar o título do segundo torneio argentino de 2025.
Quem é Facundo Colidio, atacante do River Plate e alvo do Flamengo?
Em julho deste ano, segundo informação do "ge", o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante Facundo Colidio, do River Plate, de 25 anos. O jogador, que tem contrato até dezembro, conversava com a diretoria argentina para renovar o vínculo, mas nada foi concretizado até o momento.
Atualmente, a multa rescisória de Colidio é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões), mas o Flamengo acreditava que podia fechar o negócio por um valor menor.
Colidio atua como centroavante, mas quando divide o campo com o outro atacante, Miguel Borja, joga mais pela esquerda. Nesta temporada, o jogador disputou 45 jogos, e participou diretamente de 15 gols (nove gols e seis assistências).
