Real Madrid inicia processo de 'SAF' e decide vender parte do clube

O Real Madrid decidiu vender a um investidor entre 5% a 10% do clube em um processo que pode fazer com que os espanhóis se tornem uma espécie de SAF, segundo o "El País". Os merengues dariam um passo e poderiam se aproximar de se tornar uma Sociedade Anônima Desportiva (SAD).

Essa entrada de um investidor serviria também para ter uma referência sobre o valor do Real Madrid. Em Assembleia, Florentino Pérez entende que o clube espanhol vale 10 bilhões de euros (R$ 61 bilhões), o que faz com que o investidor que queira comprar 10% do clube tenha que desembolsar um bilhão de euros (R$ 6,1 bilhões).

No entanto, o investidor disposto a comprar 10% do Real Madrid em um primeiro momento não poderia comprar outra porcentagem no futuro mesmo que o clube decida colocar outras cotas à venda. Os outros 90% ou 95% do clube seria repartido entre os cerca de 100 mil sócios em condições iguais. Essas participações só poderiam ser transferidas a outros sócios ou membros que cumpram os requisitos necessários, uma vez que o objetivo é manter o atual sistema de governança.

Florentino Pérez já ressaltou a necessidade do Real Madrid permanecer sob controle de seus sócios. No entanto, o tema não deve ser votado na Assembleia que o clube realizará no dia 23 de novembro, mas sim apresentado.

Como seria o processo da venda de parte do Real Madrid?

A venda de parte do Real Madrid exigiria a convocação de uma Assembleia Extraordinária que autorize a celebração de um referendo. A aprovação requer uma maioria absoluta na votação, que contará com os 100 mil sócios do clube, ou seja, ao menos mais de 50 mil votos favoráveis. Na sequência, uma Comissão Mista composta por membros do Conselho Superior de Desportes (CSD), La Liga, Federação Espanhola e jogadores seria formada para discutir a proposta a partir do preço pago pelo investidor. Nesse momento, haveria um prazo de nove meses para a alocação das ações.

