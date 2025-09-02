Venda mais cara da história de clube do Brasileirão acerta com o Porto
Jogador de 19 anos está na sua segunda experiência europeia
- Matéria
- Mais Notícias
Pedro Lima é o novo reforço do Porto. O lateral-direito de 19 anos assinou contrato de um ano por empréstimo junto ao Wolverhampton, após acertar os últimos detalhes da transferência. Revelado nas categorias de base do Sport, o jogador foi negociado com o clube inglês em 2024, na maior transação da história da região Nordeste. Agora, inicia uma nova fase da carreira no futebol português.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Vasco é anunciado por time de Vini Jr por quase 5 milhões de reais; entenda
Futebol Internacional02/09/2025
- Futebol Internacional
Europeus reagem à chegada de brasileiro na Premier League: ‘Suspeito’
Futebol Internacional02/09/2025
- Futebol Internacional
‘Mudança necessária’, diz ídolo do Real Madrid sobre Carlo Ancelotti
Futebol Internacional02/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Carreira de Pedro Lima ⚽
Na temporada 2024/2025, Pedro teve poucas oportunidades na Premier League: entrou em campo apenas seis vezes e marcou um gol. Alternou entre o time sub-21 e o elenco principal do Wolves. A ida ao Porto surge como oportunidade para ganhar mais espaço e desenvolver sua trajetória no cenário europeu.
Promovido ao time profissional do Sport em 2024, aos 17 anos, Pedro Lima é uma das maiores promessas formadas na Ilha do Retiro. Disputou 26 partidas pelo Leão, marcou dois gols e deu duas assistências. O desempenho chamou atenção do Chelsea, que chegou a encaminhar sua contratação, mas foi superado pelo Wolverhampton, que fechou a compra por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões à época) — valor que ainda representa a maior venda da história do futebol nordestino.
O Porto é tradicionalmente um dos principais destinos de jogadores brasileiros em busca de projeção internacional, assim como todo o futebol português em geral. Atualmente, o elenco dos Dragões conta com nomes como Pepê, ex-Grêmio, e William Gomes, ex-São Paulo.
➡️ Ex-Vasco é anunciado por time de Vini Jr por quase 5 milhões de reais; entenda
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias