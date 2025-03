Jorginho no Flamengo: saiba o que trava a chegada do volante

A possível chegada de Jorginho ao Flamengo tem sido um dos principais assuntos do mercado de transferências no futebol brasileiro neste início de 2025. Desde janeiro, o nome do volante ítalo-brasileiro vem ganhando força como potencial reforço de peso do Rubro-Negro para o Super Mundial de Clubes, que começa em junho. No entanto, a negociação enfrenta alguns entraves; veja quais são.

Entenda o que pode travar a ida Jorginho para o Flamengo

Questões pessoais

Um dos principais obstáculos nas negociações entre Jorginho e o Flamengo é uma questão pessoal do jogador. O meio-campista tem esposa e filhos italianos, fator que pesa em sua decisão sobre uma possível volta ao Brasil. O clube carioca, portanto, trata a situação de maneira semelhante ao caso de Filipe Luís em 2019. Na época, o lateral-esquerdo, que tem esposa espanhola, optou por retornar ao futebol brasileiro após anos atuando na Europa.

Jorginho é naturalizado italiano, portanto defende a Itália desde 2016. Em 2021, ele revelou o motivo de ter escolhido a Azzurra como sua seleção em uma entrevista para o "The Players Tribune".

- Defender a Itália é muito especial pra mim. Foi fácil optar pela Itália ao invés do Brasil, que nunca me deu a chance de realizar o meu sonho. A Itália me escolheu para jogar por eles, apesar de eu ter nascido em outro país. Isso significa muito pra mim. O meu avô era italiano, o que me credenciou a defender o país. Eu me sinto italiano. Eu passei quase metade da minha vida aqui. A cada dia eu amo mais e mais esse país - explicou o atleta.

- Nunca vou esquecer que, quando eu mais precisei de ajuda, a Itália estava ali por mim - completou.

Contrato com o Arsenal

O Flamengo tem como objetivo contar com Jorginho para o Super Mundial de Clubes 2025 e. O técnico Filipe Luís projeta que o meio-campista precisaria se juntar ao elenco já em meados de maio para estar em plenas condições para a competição.

No entanto, para acertar com o Rubro-Negro a tempo do torneio, Jorginho teria que rescindir seu contrato com o Arsenal antes do término, o que significaria abrir mão de uma quantia considerável. O vínculo do ítalo-brasileiro com os Gunners se encerra em 30 de junho, 16 dias após o início do Super Mundial.