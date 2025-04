Carlo Ancelotti, cobiçado pela Seleção Brasileira após a demissão de Dorival Júnior, segue com estima no Real Madrid para o cumprimento de seu contrato. Segundo o jornal espanhol "Marca", o italiano se reuniu na sexta-feira (28) com Florentino Pérez, presidente do clube, e recebeu o asseguramento de que o vínculo deve ser cumprido, além de elogios ao trabalho.

Diante do interesse da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em adquirir o europeu para comandar o Brasil pelo menos até a Copa do Mundo de 2026, o mandatário merengue tem feito esforços para não perder o técnico. O contrato entre as partes tem duração justamente até o fim do primeiro semestre do próximo ano, dias após o começo do Mundial, a ser realizado nos três países da América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México).

O trabalho de Ancelotti no Real passou por oscilações na temporada. Um começo ruim, a dificuldade de encaixar astros como Vini Jr e Mbappé em boa condição no ataque e atuações sem brilho aumentaram as possibilidades de um fim de ciclo. Porém, o ex-jogador declarou que não pediria demissão, e os resultados chegaram: a equipe eliminou o rival Atlético de Madrid na Champions, segue viva na Copa do Rei e está a três pontos do líder Barcelona em La Liga.

Ainda de acordo com o periódico local, a diretoria tem o entendimento de que as abordagens de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, podem levar "Carletto" a balançar em relação ao futuro. Porém, do lado espanhol, a intenção é de continuidade do trabalho, no mínimo, até o meio de 2026.

🔰 Ancelotti e Seleção: caso de novela não é novidade

O europeu já esteve próximo de assumir o Brasil em ocasião anterior à chegada de Dorival Júnior. A saída de Tite fez com que o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, apostasse suas fichas na chegada de Carlo, que findaria contrato com o Real Madrid ao fim do primeiro semestre de 2024. O planejamento traçado envolvia a contratação de Fernando Diniz como interino - à época, o técnico estava no Fluminense - até que o italiano estivesse livre.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, está no radar da Seleção (Foto: Javier Soriano/AFP)

Diniz conciliou os dois trabalhos, e chegou a ser campeão da Libertadores com o Tricolor no período. Porém, a chave virou na Espanha, e Ancelotti optou por renovar o vínculo com os Merengues até junho de 2026; meses depois da assinatura, ainda ergueu os troféus de La Liga e Champions para assegurar o bom momento. Ronaldo Fenômeno, ídolo dos dois lados, afirmou ter participado do processo de convencimento não concretizado, mas o atual treinador do ano pela Fifa negou a alegação.