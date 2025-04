Como o Mundial de Clubes afeta o planejamento do Real Madrid com Ancelotti?

Pressionado com a eliminação na Champions League, Carlo Ancelotti não tem permanência garantida no Real Madrid para a próxima temporada. No entanto, o clube espanhol também pensa na melhor estratégia para o Mundial de Clubes, que começa em junho.

Internamente, o Real Madrid estuda três possibilidades para disputar o Mundial de Clubes, segundo o jornal "Marca". A permanência de Ancelotti, a participação sob comando de um técnico interino ou adiantar a chegada de Xabi Alonso, atual treinador do Bayer Leverkusen.

Embora esteja vivo na briga pelos títulos da La Liga e da Copa do Rei, o Real Madrid trata o Mundial de Clubes como prioridade. O clube vê a competição com prestígio, mas também enxerga a oportunidade de projeção internacional e posicionamento da marca nos Estados Unidos.

Caso não existisse o Mundial de Clubes, o Real Madrid deveria propor uma rescisão amigável com Ancelotti caso o clube não vença os dois títulos domésticos que ainda estão em disputa. No entanto, o novo torneio da Fifa coloca um ponto de interrogação na cabeça de Florentino Pérez.

O Campeonato Espanhol se encerra no dia 25 de maio, enquanto o Mundial de Clubes tem início previsto para o dia 18 de junho para o Real Madrid diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Nesse sentido, os nomes de Solari e Raúl são cotados para assumir interinamente.

No entanto, a opção que mais agrada é a chegada de Xabi Alonso semanas antes do Mundial de Clubes para ter tempo de conhecer e treinar o elenco do Real Madrid. Ainda assim, o comandante esbarraria na Data Fifa do início de junho, em que o clube cederá a grande maioria de seus jogadores.

O que Xabi Alonso fala sobre assumir o Real Madrid?

Principal candidato para assumir o Real Madrid na próxima temporada, Xabi Alonso não pensa no tema ainda que o fim da temporada se aproxime. Em coletiva concedida na sexta-feira (18), o treinador se esquivou sobre o tema.

- Temos que lembrar que a temporada ainda não acabou. Ainda temos cinco jogos pela frente na Bundesliga. Não sei. Não há nada para decidir agora. Não é um bom momento para falar muito sobre o futuro. Porque estamos em um momento muito importante da temporada. Não é bom perdermos o foco, esse não é um assunto importante agora. Não quero falar muito sobre especulações, rumores, sobre o futuro.

Com cinco jogos por fazer, o Bayer Leverkusen encerra sua participação na Bundesliga no dia 17 de maio, restando um mês para a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes. Ainda assim, o clube espanhol tem condição de permanecer com Ancelotti, que tem contrato até junho de 2026.