Alverca é punido com transfer ban por dívida com Atlético-MG; Vini Jr é coproprietário
Atacante do Real Madrid detém participação em clube português
- Matéria
- Mais Notícias
O Alverca, de Portugal, foi punido pela Fifa com um transfer ban, que impede o clube de registrar novos jogadores, por conta de uma dívida com o Atlético-MG referente à contratação do goleiro Matheus Mendes. A decisão foi tomada na última sexta-feira (16) e repercutiu na imprensa europeia.
Relacionadas
- Fora de Campo
Europeus citam atacante do Vasco como provável na Copa do Mundo: ‘Fora da caixa’
Fora de Campo18/01/2026
- Futebol Internacional
Treinador do Tottenham tem cargo ameaçado após nova derrota
Futebol Internacional18/01/2026
- Futebol Internacional
Mourinho abre o jogo sobre retorno ao Real Madrid: ‘Boas novelas’
Futebol Internacional18/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O clube português, que tem o atacante Vini Jr, do Real Madrid, como um dos co-proprietários da SAF, divulgou um comunicado oficial explicando a situação e afirmou que a pendência deve ser resolvida em breve.
Alverca aponta entrave burocrático
De acordo com o Alverca, a sanção imposta pela Fifa não se deve à falta de intenção de pagamento, mas sim à ausência de documentação por parte do Atlético-MG, necessária para que a transação financeira seja concluída.
— A FC Alverca – Futebol, SAD esclarece que a referida medida decorre exclusivamente do facto de, até à presente data, ainda se encontrar a aguardar o envio da totalidade da documentação necessária por parte da entidade vendedora, documentação essa indispensável para que o respetivo pagamento possa ser devidamente processado — informou o clube, em nota oficial.
Ainda segundo o comunicado, a diretoria reforça que sempre demonstrou total disponibilidade para cumprir integralmente suas obrigações contratuais, estando apenas condicionada à parte burocrática do processo.
Situação pode ser regularizada nos próximos dias
Uma fonte do clube afirmou ao jornal português "A Bola" que o Alverca segue confiante na resolução do caso e acredita que a situação será regularizada nos próximos dias, assim que a documentação pendente for recebida.
Apesar do transfer ban, o clube conseguiu registrar três reforços nesta janela de inverno antes da punição: os meio-campistas Vasco Moreira, que já estreou, Zakaria Kassary, e o atacante Mathis Clairicia.
Entenda o envolvimento com o Atlético-MG
Matheus Mendes foi contratado pelo Alverca no último verão europeu e disputou três partidas pela equipe na temporada. A pendência financeira com o Atlético-MG acabou sendo determinante para a punição aplicada pela Fifa.
O Alverca encerrou o comunicado reafirmando seu compromisso com a transparência, o rigor financeiro e o cumprimento das normas do futebol profissional, destacando que trabalha de forma diligente para solucionar o impasse o mais rápido possível.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias