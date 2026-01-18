O Alverca, de Portugal, foi punido pela Fifa com um transfer ban, que impede o clube de registrar novos jogadores, por conta de uma dívida com o Atlético-MG referente à contratação do goleiro Matheus Mendes. A decisão foi tomada na última sexta-feira (16) e repercutiu na imprensa europeia.

O clube português, que tem o atacante Vini Jr, do Real Madrid, como um dos co-proprietários da SAF, divulgou um comunicado oficial explicando a situação e afirmou que a pendência deve ser resolvida em breve.

Vini Jr, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, é co-proprietário do Alverca (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Alverca aponta entrave burocrático

De acordo com o Alverca, a sanção imposta pela Fifa não se deve à falta de intenção de pagamento, mas sim à ausência de documentação por parte do Atlético-MG, necessária para que a transação financeira seja concluída.

— A FC Alverca – Futebol, SAD esclarece que a referida medida decorre exclusivamente do facto de, até à presente data, ainda se encontrar a aguardar o envio da totalidade da documentação necessária por parte da entidade vendedora, documentação essa indispensável para que o respetivo pagamento possa ser devidamente processado — informou o clube, em nota oficial.

Ainda segundo o comunicado, a diretoria reforça que sempre demonstrou total disponibilidade para cumprir integralmente suas obrigações contratuais, estando apenas condicionada à parte burocrática do processo.

Situação pode ser regularizada nos próximos dias

Uma fonte do clube afirmou ao jornal português "A Bola" que o Alverca segue confiante na resolução do caso e acredita que a situação será regularizada nos próximos dias, assim que a documentação pendente for recebida.

Apesar do transfer ban, o clube conseguiu registrar três reforços nesta janela de inverno antes da punição: os meio-campistas Vasco Moreira, que já estreou, Zakaria Kassary, e o atacante Mathis Clairicia.

Entenda o envolvimento com o Atlético-MG

Matheus Mendes foi contratado pelo Alverca no último verão europeu e disputou três partidas pela equipe na temporada. A pendência financeira com o Atlético-MG acabou sendo determinante para a punição aplicada pela Fifa.

O goleiro Matheus Mendes foi contratado pelo Alverca junto ao Atlético-MG (Foto: Divulgação)

O Alverca encerrou o comunicado reafirmando seu compromisso com a transparência, o rigor financeiro e o cumprimento das normas do futebol profissional, destacando que trabalha de forma diligente para solucionar o impasse o mais rápido possível.

