Treinador do Tottenham tem cargo ameaçado após nova derrota

A passagem de Thomas Frank pelo comando do Tottenham pode estar chegando a um fim prematuro e melancólico. Após apenas sete meses no cargo, o treinador dinamarquês encontra-se sob pressão extrema, com a diretoria do clube londrino em debates para avaliar sua demissão imediata. A derrota em casa por 2 a 1 para o West Ham, neste sábado (17), pela 22ª rodada da Premier League, serviu como o estopim para uma revolta generalizada tanto nas arquibancadas quanto nos bastidores do clube.

O ambiente de crise materializou-se na manhã deste domingo (18), quando o diretor-executivo do clube, Vinai Venkatesham, foi visto chegando cedo ao centro de treinamento do Tottenham, aumentando as especulações sobre uma mudança no comando técnico.

Embora Frank e os jogadores tenham se apresentado para os trabalhos de recuperação visando o confronto da Champions League contra o Borussia Dortmund, a presença da alta cúpula sugere que o futuro do treinador está por um fio. Segundo informações da "BBC Sport", pelo menos um membro influente da diretoria já defende abertamente o encerramento do contrato de Frank.

Thomas Frank é treinador do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Números alarmantes

Os resultados em campo justificam a impaciência. Contratado em junho passado para substituir Ange Postecoglou, Frank não conseguiu implementar sua filosofia com sucesso. O Tottenham ocupa uma amarga 14ª posição na Premier League, tendo vencido apenas sete dos seus 22 jogos na competição e sem registrar nenhuma vitória no ano de 2026. Além disso, o clube já foi eliminado de ambas as copas nacionais e venceu apenas uma das suas últimas oito partidas em todas as competições.

A paciência dos torcedores, que já era curta, esgotou-se no derby deste fim de semana. Durante os minutos finais da derrota para o West Ham, o estádio foi tomado por vaias ensurdecedoras e cânticos de "você será demitido amanhã", direcionados ao treinador. A desconexão entre o time e a arquibancada tornou-se um fator de preocupação central para a diretoria, que teme que o ambiente tóxico prejudique ainda mais o desempenho do elenco.

Dilema na Champions

O Tottenham enfrenta agora um dilema imediato. A equipe tem um compromisso crucial nesta terça-feira contra o Borussia Dortmund pela Champions League, onde ocupa atualmente a 11ª posição na fase de liga. A diretoria precisa decidir nas próximas horas se mantém Thomas Frank para este jogo decisivo, na esperança de uma reação, ou se opta por uma mudança drástica antes do apito inicial. Caso sobreviva até terça-feira (20), o jogo contra o lanterna Burnley, no próximo fim de semana, poderá ser o ultimato definitivo para o dinamarquês.

