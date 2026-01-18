Mourinho abre o jogo sobre retorno ao Real Madrid: 'Boas novelas'

José Mourinho, técnico do Benfica, utilizou seu habitual humor ácido para encerrar as especulações que o ligam a um possível retorno ao Real Madrid. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Rio Ave, na sexta-feira (16), o treinador português foi questionado sobre os rumores que ganharam força na imprensa espanhola após a demissão de Xabi Alonso e a nomeação de Álvaro Arbeloa como interino. O "Special One" deixou claro que não pretende participar do circo midiático que envolve a crise no gigante espanhol.

Ao ser indagado se estaria disposto a assumir o comando técnico dos Merengues na próxima temporada, Mourinho recorreu a uma metáfora para descrever o atual cenário de especulações.

— Não contem comigo para novelas. Existem boas novelas, mas são muito longas; você perde um ou dois episódios e já se perdeu. Não contem comigo, porque eu não assisto novelas — disparou o treinador.

Crise no Bernabéu

A turbulência no Real Madrid reacendeu a nostalgia de uma parte da torcida e da imprensa madrilenha em relação à era Mourinho, entre 2010-2013. Com a saída abrupta de Xabi Alonso após apenas seis meses e a aposta de risco em Álvaro Arbeloa até o fim da temporada, o nome do português surgiu como para que o clube busque recuperar a identidade competitiva. No entanto, a declaração do treinador português serve como um balde de água fria naqueles que esperavam uma negociação rápida.

A relação com Florentino

Apesar da recusa pública em entrar no jogo de especulações, a relação entre José Mourinho e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, permanece excelente. Segundo relatos do jornal português "A Bola", Pérez enviou recentemente votos de boas festas ao seu antigo treinador, demonstrando que o respeito mútuo sobreviveu ao tempo. Curiosamente, o destino tratará de colocar os dois frente a frente em breve, já que Benfica e Real Madrid têm um confronto agendado pela Champions League, no dia 28 de janeiro, em Lisboa.

Por enquanto, o Real Madrid seguirá sob o comando de Arbeloa. A diretoria espanhola planeja manter o ex-lateral no cargo até o fim da temporada de 2026, avaliando seu desempenho antes de tomar uma decisão definitiva no verão europeu. Do outro lado, Mourinho segue firme em sua missão de levar o Benfica aos títulos, utilizando sua experiência para blindar o elenco de distrações externas e garantindo que, pelo menos por agora, seu único palco é o futebol português, longe das "novelas" de Madri.

