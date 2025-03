Rodrigo Muniz e Andreas Pereira, do Fulham, foram novamente decisivos na Premier League. Em dérbi londrino com o Tottenham - curiosamente, na mesma rodada de Arsenal x Chelsea, outro clássico da capital -, os brasileiros apareceram na segunda etapa para abrir os caminhos da vitória dos Cottagers.

O duelo se encaminhava para um empate sem gols no Craven Cottage, mas aos 33 minutos da parte final, tudo mudou. Em bate-rebate na área, Adama Traoré acionou Andreas, que dominou com dificuldade e viu a bola se adiantar. Antes de dividir com o zagueiro, o ex-United se esticou e tocou para Muniz, que sem pestanejar, finalizou com pouca força, mas precisão suficiente para tirar de Vicario e abrir o placar no duelo.

Dez minutos depois, com o campo aberto, o golpe final do Fulham veio por intermédio do experiente Ryan Sessegnon, que brigou na força com Ben Davies, tomou a frente do lance e acertou um lindo chute colocado para dar números finais ao duelo. O triunfo colocou o time de Marco Silva em oitavo, a apenas três pontos da zona europeia, e afundou os Spurs em crise na 13ª colocação.

👀 Veja o gol de Rodrigo Muniz:

🔰 Muniz e Andreas vivem bom momento na Premier League

O poder de decisão de Rodrigo Muniz tem chamado a atenção na Inglaterra. Este foi o sexto gol do centroavante na Premier League de 2024-25, e o quarto contra times do Big Six. Antes, o camisa 9 já tinha balançado as redes diante de Manchester City, Liverpool e Chelsea, além dos gols contra Newcastle e Wolverhampton.

A forma de Andreas nos jogos recentes também está no gráfico de evolução. Em determinado momento, o meia chegou a perder a condição de titular na equipe, mas fez seu terceiro jogo seguido entre os 11 iniciais neste domingo (16), e chegou à quarta assistência nos últimos dez compromissos.

Nenhum dos dois, porém, esteve na lista de convocados do técnico Dorival Júnior. O comandante da Seleção Brasileira já definiu os nomes que estarão com a Amarelinha nos duelos com Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Andreas Pereira, inclusive, recebeu oportunidades recentes e já acumula nove jogos e dois gols pelo Brasil, enquanto Rodrigo Muniz continua no aguardo de sua primeira chance internacional.