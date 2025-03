Igor Jesus destaca parceria com reforço do Botafogo: ‘Mesmo estilo do Almada’

Depois do treino aberto para a imprensa nesta quinta-feira (20), Igor Jesus falou sobre as rotinas de treinamento com o técnico Renato Paiva, estilo de jogo, mudanças táticas e como os reforços podem ajudar o setor ofensivo do Botafogo.

Apesar de ter vivido um ótimo momento com o Alvinegro na última temporada, Igor Jesus vem vivido uma seca de gols em 2025, e assim como o resto do elenco, tem tido dificuldade de achar espaços para finalizar. Agora, com a chegada de reforços para o setor ofensivo, como Artur e Santiago Rodríguez, o centroavante vê uma melhora na posição.

– Nós estamos tendo mais paciência e trabalhar a bola, rodar a bola, para achar o melhor momento de entrar na linha dos adversários, e eu acho que o Santi tem o mesmo estilo que o Almada, tem muita qualidade com a bola no pé, consegue achar os passes no mesmo mento que eu eu consigo atacar as costas do zagueiro. É um cara que vai ajudar bastante, como o Savarino, o Artur, o Matheus, para que possamos fazer grandes jogos esse ano e sair com a vitória.

O jogador falou sobre a competição interna entre as posições com a chegada de reforços como Rwan Cruz.

– É importante ter a competição interna, saímos da zona de conforto. Quando só tem você na posição, você acaba entrando na zona de conforto, e isso não é bom porque eu busca sempre evoluir, quero sempre disputar. É por isso que eu voltei ao Brasil, lá na Arábia você ganha muito dinheiro, mas acaba perdendo a competição interna, e acaba deixando de evoluir. Estou feliz, o grupo está muito mais leve com a chegada do Renato Paiva, ele tem nos passado muita confiança.

Estilo de jogo de Renato Paiva

– O Paiva tem um estilo muito agressivo, em termos de jogo dele. Ele verificou onde nós estávamos dando muito espaço para os adversários, e com pouco tempo e trabalho, ele tem dado muita ênfase em relação a isso, Ele é um cara que gosta de sair construindo desde trás, e lá na frente a gente tem qualidade para achar o gol.

– A chegada do Paiva tem nos ajudado bastante, o sistema tático tem mudado bastante também. Ele tem organizado a equipe muito melhor. É um trabalho interessante para nós, porque não é muito diferente do que o Artur Jorge fazia ano passado.

Após o treinamento, o camisa 99 revelou que com Renato Paiva, ele vai mudar um pouco seu estilo de jogo e posicionamento, e passar a atuar mais dentro da área, ao invés de sair para construir as jogadas.

– Ele tem me cobrado bastante, tem me pedido para eu ficar mais dentro da área, porque eu estava saindo muito e isso causava mais dificuldade para eu fazer o gol, porque centroavante tem que estar dentro da área e qualquer bola que rebate eu tenho que estar posicionado para fazer o gol. Pode ter certeza que agora eu vou estar mais fixo dentro da área para aproveitar as oportunidades. Agora eu não preciso sair tanto porque tem o Savarino, tem o Santi que ficam entre as linhas. Meu único trabalho agora é fazer o movimento nas costas da defesa, achar o melhor espaço para finalizar no gol.

O Botafogo volta a campo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo, dia 30 de março, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão do campeonato nacional de 2024.

