Depois da transferência de Thiago Almada para o Lyon, da França, clubes da liga francesa estão se unindo para articular regra 'anti-Textor' na Ligue 1. O ex-Botafogo chegou ao time por empréstimo gratuito, em fevereiro de 2025, e a parceria entre as equipes tem rendido frutos positivos em campo, mas também, dores de cabeça para o norte-americano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Técnico do Lyon elogia ex-Botafogo: ‘Melhor do mundo’

A chegada do argentino tem repercutido entre os clubes da França, que agora lutam para proibir o empréstimo gratuito de jogadores entre clubes do mesmo dono. A regra ainda não é oficial, mas pode impactar as negociações com o Alvinegro.

Almada foi anunciado pelo Lyon mesmo com a proibição imposta ao clube francês de contratar jogadores pela DNCG, órgão regulador do futebol do país. Na ocasião, a equipe estava enfrentando um 'transfer ban'. No início do ano, o time seguiu impedida de contratar e inscrever jogadores durante janela de transferências, devido a uma dívida que ultrapassa 500 milhões de euros, segundo o jornal "L'Équipe". Além disso, foi ameaçado de rebaixamento ao final da temporada caso não consiga melhorar a sua situação financeira.

continua após a publicidade

Questionado pelo "Ge", John Textor falou que o movimento feito pelos franceses é um ataque pessoal a ele pelas críticas aos subsídios do Catar.

– Nós vemos isso como um ataque a mim e ao Lyon, porque somos os críticos mais declarados dos subsídios ilegais do Catar…. Despejando dinheiro ilimitado no PSG, em distorção da concorrência, em violação da lei europeia – reagiu o empresário.

continua após a publicidade

Almada foi titular na vitória de 2 a 0, sobre o Nice, no último domingo (9), pela Ligue 1. O jogador deu duas assistências e essencial para o triunfo que manteve o Lyon inteiro na briga por uma vaga na próxima Champions. O time ocupa a sexta colocação, com 42 pontos, quatro a menos em relação ao próprio Nice, primeiro na zona de qualificação direta à fase de grupos do principal continental. Além do meia, o goleiro Lucas Perri é mais um ex-Botafogo que tem se destacado como titular da equipe francesa, sendo eleito o melhor jogador da partida.

Almada no Botafogo

O jogador chegou ao Glorioso como a maior contratação do futebol brasileiro e como uma promessa, mas com data marcada para sair. O argentino passou seis meses no futebol brasileiro, com a promessa de Textor, para que se transferisse para a Europa em 2025. O clube pagou cerca de R$ 136,9 milhões para tirar o atleta do Atlanta United e fechar vínculo de cinco anos.

Thiago Almada passou 16 dos 17 jogos pelo Brasileirão invicto. A única derrota, foi em sua partida de estreia com a camisa alvinegra: contra o Juventude, em julho. Ao todo, são 25 jogos e apenas três derrotas com o meia em campo - as outras duas foram contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e no jogo de volta da semifinal da Libertadores diante do Peñarol.

➡️ Botafogo anuncia amistoso com o Coritiba antes do Brasileirão