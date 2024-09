Alisson e Ederson ficam fora dos finalistas de melhor goleiro do mundo; veja os indicados

Alisson e Ederson não foram indicados entre os melhores goleiros do mundo pela Revista France Football (Fotos: Oli Scarff / AFP; e Divulgação / Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:52 • Paris (FRA) • Atualizada em 04/09/2024 - 16:05

Os goleiros Alisson, do Liverpool (Inglaterra), e Ederson, do (Manchester City), ficaram de fora da lista dos 10 melhores goleiros do mundo (prêmio Lev Yashin) divulgada pela France Football nesta quarta-feira (4). O primeiro já não tinha figurado entre os finalistas na última edição do prêmio, ao contrário do segundo, que foi segundo colocado em 2023.

Vale lembrar que Alisson sofreu com lesões na última temporada e atuou em apenas 32 partidas. Ederson, por sua vez, teve maior regularidade (participou de 43 jogos), mas venceu apenas a Premier League com a camisa do City. A queda precoce na Champions League, diante do Real Madrid pode ter sido um fator negativo para a indicação do brasileiro entre os finalistas do prêmio.

Além da ausência dos goleiros da Seleção Brasileira, chama a atenção a presença de nomes inesperados, como o de Ronwen Williams, que defende o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

No geral, a lista não conta apenas com nomes de destaque na temporada europeia, como o dos finalistas da Champions League, Lunin (Real Madrid) e Kobel (Borussia Dortmund). Jogadores que brilharam nas competições de seleções, Copa América e Eurocopa, também tiveram espaço na lista final (casos de Diogo Costa, do Porto; e Unai Simón, do Athletic Bilbao).

O troféu Lev Yashin de melhor goleiro do mundo na temporada 2023-2024 será entregue no dia 28 de outubro, no Théathre du Chatelet, em Paris (França), durante a cerimônia de entrega da Bola de Ouro.

Confira os finalistas ao prêmio de melhor goleiro do mundo na temporada 2023-2024