Bola de Ouro 2024: jogadora do Corinthians disputa prêmio; confira nomes

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:28 • Rio de Janeiro

*EM ATUALIZAÇÃO

A lista de indicados à Bola de Ouro feminina da temporada 23-24 foi divulgada nesta quarta-feira (4), pela revista France Football, em parceria com a Uefa. Entre os nomes citados, as brasileiras Gabi Portilho, do Corinthians, e Tarciane, do Houston Dash, disputam com nomes de peso como Aitana Bonmatí, do Barcelona (detentora do prêmio), e Ada Hegerberg, do Lyon.

A entrega do prêmio acontecerá no dia 28 de outubro, em Paris.

Bola de Ouro 2024: lista de candidatas

Ada Hegerberg, NOR (Lyon)

Aitana Bonmatí, ESP (Barcelona)

Barbra Banda, ZAM (Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen, NOR (Barcelona)

GABI PORTILHO, BRA (Corinthians)

Glodis Viggosdottir, ISL (Bayern de Munique)

Lauren Hamp, ING (Manchester City)

Lauren James, ING (Chelsea)

Lea Schüller, ALE (Bayern de Munique)

Lindsey Horan, EUA (Lyon)

Lucy Bronze, ING (Chelsea)

Mallory Swanson, EUA (Chicago Red Stars)

Manuela Giugliano, ITA (Roma)

Mariona Caldentey, ESP (Barcelona)

Patri Guijarro, ESP (Barcelona)

Sjoeke Nüsken, ALE (Chelsea)

Tabitha Chawinga, ZAM (Lyon)

TARCIANE, BRA (Houston Dash)

Trinity Rodman, EUA (Washington Spirit)

Yui Hasegawa, JAP (Manchester City)