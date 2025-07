Em estreia de Gyokeres, Tottenham vence Arsenal com golaço em amistoso

Na partida que marcou a estreia do atacante Viktor Gyokeres no Arsenal, o Tottenham venceu os rivais do norte de Londres por 1 a 0, nesta quinta-feira (31), em amistoso de pré-temporada. A partida ocorreu no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, com início às 8h30 (de Brasília). O gol foi marcado por Pape Sarr, no fim do primeiro tempo, em cobertura no meio da rua.

Como foi o amistoso entre Arsenal e Tottenham?

PRIMEIRO TEMPO

Arsenal e Tottenham disputaram pela primeira vez o clássico do norte de Londres fora do país. Em Hong Kong, os rivais mostraram um jogo equilibrado e com mais intensidade que os amistosos anteriores. Os Gunners começaram a partida trocando mais passes no campo de ataque, porém, aos poucos, os Spurs começaram a tomar o controle do jogo, dificultando a retomada da posse dos adversários.

Até os minutos finais, nenhum dos times criaram chances para acertar a direção do gol. Ao fim da primeira etapa, o Tottenham mudou a tônica do jogo e moveu o placar: Pape Sarr roubou a bola do lateral Lewis-Skelly no círculo central e encobriu o goleiro Raya, que estava adiantado, no meio da rua. 1 a 0 para o Tottenham.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Arsenal começou a arriscar mais chutes de fora da área para surpreender o goleiro Vicario. Os Gunners seguiam no ataque em busca do gol de empate, mas sem chances durante quase meia hora no segundo tempo. As equipes foram à parada técnica e fizeram alterações.

Aos 81 minutos, foi a vez de Viktor Gyokeres estrear com a camisa do Arsenal. Um dos nomes mais cobiçados do mercado do verão europeu, o atacante sueco foi anunciado no último sábado e assinou com o clube londrino por cinco temporadas, até junho de 2030. Com poucas ações, o centroavante não foi participativo no duelo, visto que o Tottenham valorizou a posse de bola para administrar o resultado. Fim de jogo: Arsenal 0 x 1 Tottenham.

Tottenham vence Arsenal por 1 a 0 em amistoso de pré-temporada (Foto: Peter PARKS / AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Arsenal volta ao Emirates Stadium após turnê na Ásia para enfrentar o Villarreal em mais um amistoso de pré-temporada. A bola irá rolar na próxima quarta-feira (6), às 14h (de Brasília). Do outro lado, o Tottenham encara o Newcastle, no domingo (3), às 8h, no Seoul World Cup Stadium, na Coreia do Sul.

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL 🆚 TOTTENHAM

Amistoso Internacional 2025

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 08h30 (de Brasília)

📍 Local: Kai Tak Sports Park, em Hong Kong

🥅 Gols: Pape Sarr 45'/1°T (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Bentancur e Brennan Johnson (TOT); Mikel Merino (ARS)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Ben White, Saliba, Kiwior (Cristhian Mosquera) e Lewis-Skelly (Zinchenko); Odegaard, Norgaard (Zubimendi) e Declan Rice (Mikel Merino); Bukayo Saka (Dowman), Kai Havertz (Gyokeres) e Gabriel Martinelli (Trossard - Reiss Nelson).

❌ Desfalques: Riccardo Calafiori, Jurrien Timber e Gabriel Magalhães.

⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero (Kevin Danso), Van de Ven (Ben Davies) e Spence; Pape Sarr (Maddison) e Rodrigo Bentancur (Archie Gray); Mohammed Kudus (Brennan Johnson), Bergvall (Bissouma) e Odobert (Heung-Min Son); Richarlison (Mathys Tel).

❌ Desfalques: Bryan Gil, Manor Solomon, Dejan Kulusevski, Radu Drăgușin e Destiny Udogie.

