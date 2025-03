Jürgen Klopp, chefe global da rede de clubes da Red Bull, está buscando um novo treinador para assumir o RB Leipzig, da Alemanha. Adversário do alemão nos tempos de Premier League, Erik ten Hag foi descartado das possibilidades o dirigente, segundo informações da emissora "Sky Sports". O neerlandês está sem clube desde outubro de 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nascido em Leipzig, Marco Rose é treinador da filial alemã da Red Bull desde 2022, com vínculo até 30 de junho de 2026. Contudo, ele não irá seguir no clube para a próxima temporada, conforme publicado pela "Sky Sports".

continua após a publicidade

Demitido do Manchester United com dois meses de temporada 2024/25, Ten Hag é um dos principais técnicos sem clube no mercado. O treinador teve o nome ligado ao Feyenoord, que anunciou Van Persie, e ao grupo Red Bull, chefiado por Klopp.

Erik ten Hag, ex-técnico do Manchester United (Foto: Glyn Kirk/AFP)

No entanto, o ex-técnico do Liverpool descartou Ten Hag e optou por considerar três profissionais com passagem na Alemanha e experiência em equipes da Red Bull para substituir Rose: Sebastian Hoeness, do Stuttgart, Oliver Glasner, do Crystal Palace, e Roger Schmidt, ex-Benfica.

continua após a publicidade

Hoeness e Glasner, com contratos até 2027 e 2026, respectivamente, exigiriam compensações financeiras para uma possível transferência. Schmidt, por outro lado, representa uma alternativa economicamente mais acessível para o RB Leipzig por estar desempregado.

➡️ Klopp é ridicularizado por ganância em carro alegórico no carnaval da Alemanha; veja

Conheça os nomes preferidos de Klopp

Hoeness passou em equipes juvenis do RB Leipzig antes de passar também pela base do Bayern de Munique e assumir o Hoffenheim, sua primeira experiência profissional antes do Stuttgart. Glasner teve trabalhos no Wolfsburg e no Eintracht Frankurt nos últimos anos, com experiência pelo RB Salsburg como coordenador e auxiliar técnico do terceiro nome da lista; Roger Schmidt. O ex-comandante do Benfica está desempregado desde 2024 e ficou quase dois anos no Salzburg ao lado de Glasner, além de treinar o Bayer Leverkusen no futebol alemão.