Eleito o melhor goleiro do mundo nas últimas temporadas, Emiliano Martínez, o Dibu, teve como pontapé inicial de sua grande fase a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Pilar da Argentina, que sagrou-se campeã, o goleiro teve papel fundamental na conquista, tendo marcado, especialmente, a final contra a França. Nesta quarta-feira (9), ele se reencontra com o país e uma situação semelhante: de decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dibu Martínez atualmente defende as cores do Aston Villa, que visita o PSG nesta quarta, pela ida das quartas de final da Champions League. Contra a equipe da capital francesa, o goleiro irá reencontrar nomes que estavam no elenco da França na Copa de 2022, como Ousmane Dembélé e Lucas Hernández. Na época, Mbappé também defendia as cores da equipe, porém, hoje, atua no Real Madrid.

continua após a publicidade

Será apenas o quarto confronto de Dibu Martínez contra franceses desde a Copa de 2022. De lá pra cá, o Aston Villa enfrentou o Lille duas vezes, pela Conference League de 2023/2024, e o Monaco, pela fase de liga da atual edição da Champions. Diferente do desempenho com a Argentina, os números não são positivos pelo Lions.

Em três jogos contra franceses pelo Aston Villa, Dibu Martínez perdeu dois e venceu um. Ele sofreu gol em todas as partidas, sendo quatro no total. O duelo mais marcante foi contra o Lille, pelas quartas de final da Conference, que apesar da derrota, se sobressaiu com a classificação.

continua após a publicidade

➡️ Aston Villa conta com ‘arma secreta’ para duelo contra o PSG

Depois de 2 a 1 em ambas as partidas, a decisão da vaga à semifinal foi para os pênaltis. Como de praxe, Dibu foi o protagonista pelas defesas e suas provocações. Sendo vaiado do início ao fim, defendeu dois pênaltis e se tornou herói em solo francês.

Assim como na Copa do Mundo, fez uma dança ao defender a última cobrança. Ele ainda recebeu dois cartões amarelos, porém um deles foi na disputa por pênaltis, ou seja, não foi expulso.

PSG x Aston Villa: data, horário e onde assistir

Foto: Adrian Dennis / AFP

Em partida válida pela ida das quartas de final da Champions League, PSG e Aston Villa entram em campo nesta quarta-feira (9), às 16h00 (de Brasília), no Parc des Princes, na França. O jogo terá transmissão da TNT Sports e Max. A volta, na Inglaterra, será na terça da semana que vem, dia 15.