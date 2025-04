Aston Villa conta com ‘arma secreta’ para duelo contra o PSG

Nesta quarta-feira (9), o Aston Villa viaja à França para enfrentar o PSG no jogo de ida das quartas de final da Champions League. A equipe comandada por Unai Emery se reforçou na janela de transferências do inverno europeu, em janeiro, com a chegada de um velho conhecido do time parisiense: Marcus Rashford, que já foi carrasco do PSG em temporadas anteriores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rashford chegou ao Aston Villa por empréstimo em janeiro, após um início de temporada abaixo do esperado no Manchester United e uma série de desencontros com o técnico Rúben Amorim. Desde que desembarcou em Villa Park, o atacante de 27 anos já soma três gols e quatro assistências em 12 partidas disputadas.

continua após a publicidade

Histórico de Rashford contra o PSG

Rashford tem um retrospecto marcante contra o Paris Saint-Germain na Champions League. Em quatro confrontos, ele participou diretamente de quatro gols — com três bolas na rede e uma assistência. O clube francês é, até aqui, a principal vítima do atacante inglês na competição europeia.

Virada histórica em 2019

Na temporada 2018/19, Rashford foi o protagonista de uma virada histórica. Após derrota por 2 a 0 no jogo de ida, em Old Trafford, o Manchester United venceu o PSG por 3 a 1 no Parc des Princes. Rashford marcou o gol da classificação nos acréscimos, cobrando um pênalti decisivo.

continua após a publicidade

Rashford tem um bom retrospecto contra o PSG e deve ser titular pelo Aston Villa (Foto: AFP)

Temporada 2020-21

Na fase de grupos da Champions 2020/21, Rashford voltou a brilhar contra os franceses. No primeiro duelo, novamente no Parc des Princes, ele marcou o gol da vitória do United por 2 a 1 — mais uma vez nos acréscimos.

No jogo de volta, apesar da derrota por 3 a 1 em Old Trafford, o atacante inglês deixou o dele, ampliando ainda mais sua fama de carrasco do PSG.