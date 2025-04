Por onde anda Kily González, ex-jogador da Argentina?

Kily González, nome consagrado do futebol argentino nos anos 1990 e 2000, construiu uma carreira marcada por velocidade, técnica e intensidade. Atuando principalmente como ponta-esquerda, o jogador se destacou tanto no futebol sul-americano quanto europeu, passando por clubes importantes e sendo figura constante na Seleção Argentina durante uma década. O Lance! te conta por onde anda Kily González.

Por onde anda Kily González?

Após se aposentar dos gramados em 2011, Kily González permaneceu ligado ao futebol. Iniciou sua carreira como treinador nas categorias de base do Rosario Central, clube onde também começou como jogador. Em 2020, assumiu o comando do time profissional do Rosario, e levou a equipe às quartas de final da Copa Sul-Americana de 2021.

Atualmente, González é técnico do Unión de Santa Fe, também na primeira divisão argentina. Sob sua liderança, o Unión vem buscando estabilidade e protagonismo, apostando em um estilo de jogo ofensivo e dinâmico. Com passagens também por torneios internacionais como jogador, ele agora tenta construir um legado também como treinador, com a mesma garra que demonstrava em campo.

Clubes em que Kily González jogou

Kily González teve uma carreira longa e diversificada, com passagens por grandes clubes na Argentina, Espanha e Itália.

Clube da vida de Kily: Rosario Central (1993–1995 / 2006–2009 / 2010–2011)

O Rosario Central foi o clube onde Kily iniciou e encerrou sua carreira. Sua relação com o clube é tão forte que ele o representou em três momentos distintos, incluindo a fase final da carreira, quando ajudou a equipe a buscar o acesso após o rebaixamento.

Boca Juniors (1995–1996)

A curta, mas significativa, passagem pelo Boca Juniors serviu para consolidar Kily no cenário nacional. Foi nesse período que jogou ao lado de Diego Maradona, em um dos momentos mais emblemáticos da história recente do clube.

Real Zaragoza (1996–1999)

Sua estreia no futebol europeu foi no Zaragoza, onde ganhou destaque no futebol espanhol com boas atuações e gols decisivos. Sua velocidade e qualidade técnica chamaram a atenção de clubes maiores.

Valencia (1999–2003)

No Valencia, Kily viveu seu auge. Participou de duas finais consecutivas de UEFA Champions League (1999–2000 e 2000–2001) e conquistou o Campeonato Espanhol na temporada 2001–02. Foi também eleito para a seleção da temporada da UEFA em 2001, em reconhecimento ao seu grande momento.

Inter de Milão (2003–2006)

Seguindo os passos do treinador Héctor Cúper, Kily foi para a Inter de Milão. Apesar de não marcar gols pelo clube, teve boa participação em jogos importantes e dividiu o elenco com vários compatriotas argentinos.

Penúltimo clube de Kily: San Lorenzo (2009–2010)

Antes de retornar ao Rosario, teve uma passagem pelo San Lorenzo, onde foi comandado por Diego Simeone. Atuou por uma temporada antes de encerrar sua carreira no clube de coração.

Kily González segue como uma figura importante do futebol argentino, agora fora das quatro linhas, mas com a mesma paixão de sempre.