Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, alguns torcedores do Talleres fizeram gestos racistas e obscenos, um deles imitando um macaco em direção à torcida do São Paulo presente no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Nesta quarta-feira (2), o Tricolor venceu por 1 a 0 na estreia na Copa Libertadores.

continua após a publicidade

O registro foi compartilhado pelo jornalista Gabriel Sá. De acordo com as informações, o vídeo foi feito por um torcedor do Tricolor presente no setor direcionado à torcida visitante. As imagens começaram a circular também nas redes sociais. Ainda não houve manifestações por parte dos times e nem por parte da Conmebol. O São Paulo retorna ao Brasil na madrugada de quarta para quinta.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja o vídeo

Recebi esse vídeo de um torcedor presente no setor visitante no Kempes hoje. Gesto imitando macaco de um torcedor do Talleres em direção aos torcedores do São Paulo. pic.twitter.com/kkpin95sQG — Gabriel Sá (@OGabrielSa) April 3, 2025

Conmebol divulgou protocolo antirracismo

Antes da estreia da Copa Libertadores, a Conmebol divulgou um protocolo antirracismo. A medida de conscientização contou com os atletas, arbitragem e anúncios no estádio, e aconteceu nos jogos pela fase de grupos da competição.

continua após a publicidade

Os 22 titulares se reuniram em volta do círculo central antes da bola rolar, com o árbitro no centro, de frente para as câmeras. Este, por sua vez, disparou apito simbólico, sem que o jogo começasse, e locutores explicaram que a bola não se moverá como um símbolo de rejeição a práticas racistas. Além disso, foi proferida a frase "o futebol deve ser um espaço livre de ódio e violência".

➡️ Zubeldía analisa desempenho do São Paulo em vitória e é direto sobre situação do time