Ingleses se revoltam com jogador do United: ‘Não deveria mais jogar’

O Manchester United caiu na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa para o Grimsby Town, nesta quarta-feira (27), fora de casa, nos pênaltis. Após o resultado negativo, torcedores do clube inglês se revoltaram contra o goleiro André Onana.

O arqueiro perdeu a titularidade da equipe para o Altay Bayindir, mas como a partida foi de Copa, o técnico Ruben Amorim optou por escalar o camaronês. Durante os 90 minutos, Onana sofreu dois gols e nas penalidades, realizou apenas uma defesa nas cobranças.

Apesar de ter conseguido defender um pênalti, o goleiro não fugiu das críticas. Muitos torcedores do United se revoltaram contra ele nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Não deixem mais o Onana jogar".

Tradução: "André Onana não deveria jogar mais pelo Manchester United".

Tradução: "Andre Onana é o pior goleiro que já vi! Ele nunca mais deveria jogar por nós!"

Tradução: "André Onana nunca mais deveria jogar pelo Manchester United".

Tradução: "André Onana nunca mais deveria jogar pelo Man Utd".

Como foi a eliminação do Manchester United?

📝 Texto: João Pedro Rodrigues

Nos primeiros minutos de partida, o Grimsby Town começou com as principais ações ofensivas, apostando nos cruzamentos. Do outro lado, o Manchester United tinha dificuldades de criar as oportunidades e problemas para avançar do meio de campo.

Aos 21 minutos, após roubada de bola no meio, Darragh Burns cruzou, e Charles Vernam dominou e bateu forte para superar Onana e abrir o placar para a equipe da quarta divisão. Na sequência, o Grimsby seguiu em cima e, aos 30, chegou ao segundo gol.

Em escanteio curto, Vernam cruzou e o Onana saiu mal do gol e não conseguiu afastar a bola, no bate-rebate, o zagueiro Tyrell Warren aproveitou a falha e ampliou a vantagem para 2 a 0. No fim da primeira etapa, os Diabos Vermelhos até criaram mais oportunidades, sendo a melhor com Sesko, que exigiu uma boa defesa do goleiro Christy Pym.

Segundo tempo

Atrás no placar, o Manchester United colocou mais três titulares em campo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Matthijs de Ligt. Com o trio, os Diabos Vermelhos melhoraram na partida e exigiram mais da defesa do time da casa. Recuados, o Grimsby apostou nos contra-ataques e até chegou no terceiro gol, mas foi anulado por impedimento.

Aos 34 minutos, o United conseguiu diminuir o placar em 2 a 1 com Mbeumo. O francês arrancou pelo meio e bateu de fora da área, sem chances para Pym. A pressão do Manchester seguiu e perto da marca dos 90 minutos, em escanteio cobrado por Mason Mount, Harry Maguire apareceu livre na segunda trave para cabecear e empatar o confronto.

Pênaltis

Em longa disputa, o Manchester United teve a chance da classificação, após Onana defender o pênalti de Oduor, porém, Matheus Cunha teve a cobrança defendida por Pym. Na sequência, todos os cobradores converteram as penalidades, inclusive os goleiros. Na volta, Mbeumo acertou o travessão e sacramentou a classificação do Grimsby.