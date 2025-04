Cada vez mais com o seu estilo de jogo implementado no Barcelona, Hansi Flick abriu o jogo sobre a importância de um nome subestimado por muitos. Trata-se de Eric García, que deixou o Manchester City pelas portas dos fundos e se reencontrou no clube catalão. Segundo o treinador, um time da Serie A da Itália tentou contratá-lo recentemente.

De acordo com Hansi Flick, o jogador não só tinha a proposta, como também já estava programando sua viagem para a realização de exames médicos. O time era o Como, que fez grandes investimentos para a temporada, como Raphäel Varane e Sergi Roberto.

— Eric García tinha um proposta de outro clube, mas eu falei pra ele que precisava dele — explicou Flick de forma breve. O negócio ia custar cerca de sete milhões de euros (R$ 43 milhões).

Zagueiro de ofício, Eric García é uma espécie de "coringa" para Hansi Flick. Uma de suas utilizações mais frequentes é como volante no meio-campo, exercendo o papel de líbero para receber a bola diretamente do goleiro, liberando os alas para o ataque.

Atualmente com 24 anos, García já disputou 31 partidas na temporada, sendo 12 como titular. Mesmo tendo pouca contribuição ofensiva, já marcou três gols e distribuiu uma assistência. Ele foi contratado pelo Barcelona em julho de 2021 e possui contrato até o meio de 2026.

Próximo jogo do Barcelona

Vindo de classificação para a final da Copa do Rei, o Barcelona retorna aos gramados no sábado, para duelo frente ao Real Bétis, pela 30ª rodada de La Liga. A equipe de Hansi Flick e companhia lidera a competição com 66 pontos, três acima do Real Madrid, que enfrenta o Valencia.