Chelsea e Tottenham duelam, nesta quinta-feira (3), pela 30ª rodada da Premier League, em duelo que promete emoções fortes. Apesar de os rivais londrinos não viverem o melhor momento possível, o histórico recente do duelo é de muitos gols, e espera-se que o hábito tenha continuidade.

Nos últimos três jogos, a bola parou nas redes em 14 oportunidades - média de quase cinco gols por partida. O encontro mais recente, em dezembro de 2024, terminou em um grande 4 a 3 em favor do lado azul da capital inglesa, com direito a dois gols do craque Cole Palmer, ambos em cobranças de pênalti.

A nível de comparação, o último empate sem gols aconteceu há 11 partidas, no dia 29 de novembro de 2020. Na ocasião, os Blues eram comandados por Frank Lampard, demitido poucos dias depois, enquanto os Spurs estavam sob as táticas de José Mourinho, que veio a cair em abril do ano seguinte.

Desde então, 29 tentos foram anotados nos dez jogos subsequentes, o que gera uma média de 2,9 por confronto. No período, o Chelsea tem amplo domínio no quesito vitórias: são oito, além de um empate e apenas uma vitória pelo lado do Tottenham.

Último encontro entre Chelsea e Tottenham teve dois gols de Cole Palmer (Foto: Ben Stansall / AFP)

⚔️ Chelsea e Tottenham fazem dérbi em momentos distintos

O clássico entre os rivais de Londres acontece às 16h (de Brasília) desta quinta-feira (3), no Stamford Bridge. Os donos da casa, sob a batuta do técnico italiano Enzo Maresca, ocupam a sexta colocação, com 49 pontos, e precisam vencer para retornar à zona de qualificação para a Champions League. Já os visitantes, com as táticas do greco-australiano Ange Postecoglou, estão apenas em 14º, com 34 pontos, longe da zona do rebaixamento, mas sem aspirações continentais para 2025-26.