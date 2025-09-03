O atacante Moraes, de 25 anos, vive sua primeira experiência fora do Brasil. Emprestado pelo Maringá, ele defende o Albirex Niigata, do Japão, e vive um início positivo, contribuindo com gols e assistências no futebol asiático.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em três jogos na J1 League, a primeira divisão do futebol japonês, o jogador formado nas categorias de base do Santos marcou um gol e deu uma assistência, enfrentando as equipes do Kawasaki Frontale e do Kashima Antlers.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz com esse começo aqui no Japão. Desde que cheguei, tenho me sentido bem acolhido pelo time e pela comissão, o que tem ajudado bastante na minha adaptação. O país é totalmente diferente, a cultura é nova e o idioma, então, mais ainda, mas tenho me adaptado aos poucos e conseguido me comunicar melhor com meus companheiros, tanto dentro de campo quanto no dia a dia. Nos jogos, a gente costuma dizer que a linguagem do futebol é universal, então isso facilita bastante — afirmou.

Com duas participações em gols nos três primeiros jogos da J1 League, Moraes terá a chance de continuar ajudando o Albirex Niigata a balançar as redes no dia 13 de setembro, contra o Shimizu, em casa, às 7h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

— Estou aproveitando cada momento, vivendo um sonho na minha carreira, e espero que seja apenas o início de uma trajetória maravilhosa na minha vida pessoal e profissional — concluiu.

Moraes, Rodygo e Lucas Lourenço (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Parceria com Rodrygo e Yuri Alberto

Aos 25 anos, Moraes fez toda a sua formação nas categorias de base do Santos, onde chegou aos 10 anos. Ao longo do tempo, formou um trio de ataque com Rodrygo e Yuri Alberto, que hoje defendem Real Madrid e Corinthians, respectivamente.

Apesar do destaque desde muito cedo, o Menino da Vila enfrentou diversas lesões na base, incluindo três no joelho. Ao chegar à idade de transição para o profissional, passou a ser emprestado a clubes como Maringá e Londrina e, em 2022, se despediu do Alvinegro.

Na atual temporada, Moraes ressurgiu no Maringá, tornando-se artilheiro do Campeonato Paranaense e integrando o melhor ataque da competição, em uma campanha que levou o Dogão ao vice-campeonato.

Depois disso, seu nome passou a ser cogitado por equipes das Séries A e B do Brasil, antes de renovar contrato com o Maringá até 2028 e, em seguida, ser emprestado ao Albirex Niigata. Pelo clube paranaense foram 81 jogos, 19 gols e uma assistência.