Deportiva Mineira x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

Deportiva Mineira e Real Madrid se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Cartagonova, em Murcia, na Espanha. A partida será válida pela 3° fase da Copa do Rei e terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Deportiva Mineira não entra em campo desde o dia 21 de dezembro de 2024 e vem com o elenco completo para cima da equipe Campeã Mundial. Do outro lado, o Carlo Ancelotti ainda não pode contar com os lesionados Carvajal e Eder Militão. Arda Guler, ainda é dúvida.

Deportivo Mineira e Real Madrid se enfrentam nesta segunda (6) (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Deportiva Mineira x Real Madrid

3° Rodada - Copa do Rei

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cartagonova, em Murcia, na Espanha

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DEPORTIVA MINEIRA: Martinez; Mas, Monty, Vera, Heredero; Pujante, Petcoff, Britos, Pipo; Perdomo, Ferron. Técnico: José Pérez Veiga.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Jesus Vallejo e Camavinga; Valverde, Ceballos e Modric; Brahim Diaz, Vini Jr. (Arda Guler) e Mbappé (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.