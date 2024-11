Vini Jr e a importância da luta antirracista no futebol

Vini Jr é o principal nome do Real Madrid e foi eleito o segundo melhor jogador do mundo em 2024. (Foto: Ina Fassbender / AFP)







Escrito por Caio Gonçalves , supervisionado por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Representatividade. Há quem diga que este termo virou "moda" para tratar dos mais variados temas na sociedade. Nunca foi tão compatível para mencionar alguém, como é para falar de Vini Jr. O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira é a materialização do sonho de milhões de crianças mundo afora, mas também se coloca como a referência de tantas outras pessoas, de todas as idades, na luta antirracista.

Vini Jr referência dentro e fora de campo

Falar sobre a qualidade técnica de Vinícius parece "chover no molhado". Mas é importante destacá-la também como uma das maneiras que o brasileiro tem de se impor perante o público. Ao longo dos últimos anos, o jogador do Real Madrid se tornou a voz mais ativa contra o racismo na Espanha — e dentro dos campos também se mostrou dominante.

O atacante chegou ao clube merengue em 2018, quando tinha acabado de completar a maioridade. Em seis anos, não só se tornou titular, como conquistou títulos importantes: duas Champions League, três campeonatos espanhóis e dois mundiais de clubes, além de ter sido indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo por três anos consecutivos — no último deles, ficou em segundo lugar. A influência dentro de campo foi nítida, mas Vini também provocou mudanças fora dos gramados.

— O Vinícius Jr é um símbolo do talento brasileiro para todos os apaixonados pelo futebol. Além disso, ele se tornou uma figura pública importantíssima para o debate sobre o racismo. Vini é uma das marcas mais consumidas ao redor do mundo através das mídias sociais. Essa projeção comercial faz com que as pautas defendidas pelo jogador repercutam com certa constância, fomentando, por mais tempo, debates em torno do racismo — analisou Hugo Moraes, Doutor em História Comparada pela UFRJ.

Vini Jr em campo, com a camisa do Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Ações que mudam o rumo do futebol

O impacto do posicionamento antirracista de Vini Jr. é relevante. Não é o primeiro atleta negro a sofrer racismo no futebol. Mas, a forma como se coloca publicamente, vestindo a camisa do maior clube de futebol do mundo, torna a atitude ainda mais admirável.

As ações de Vinícius já surtiram efeito positivo na sociedade — mesmo que ainda seja pouco. Ao longo deste ano, torcedores do Atlético de Madrid e do Valência foram condenados na Justiça, após proferirem insultos racistas direcionados ao brasileiro.

— É importante olhar o jogador como um ator social e não apenas como um produto do futebol/espetáculo. Vini Jr. foi um dos raros casos em que o atleta, se manifestou contra ao tratamento dado ao jogador preto na Europa. A postura dele expõe essa estrutura racista, lançando luz a outros obstáculos enfrentados por qualquer cidadão comum — afirmou Hugo Moraes.

— O futebol não deve ser considerado um fenômeno à parte, como um campo com suas próprias regras ou um espaço socialmente legítimo para a expressão concreta ou simbólica de violências em diversos âmbitos — completou.

Vinícius Júnior recebe o "Prêmio Sócrates" de 2023, pelas ações com o "Instituto Vini Jr." (Foto: Franck Fife/AFP)

Vinícius utiliza o lugar de fala dele. Desde Neymar, é, provavelmente, o jogador brasileiro com maior apelo midiático — o que torna o impacto de suas ações ainda maiores. O camisa 7 da Seleção Brasileira, inclusive, criou o Instituto Vini Jr., que auxilia crianças carentes, especialmente no Rio de Janeiro. Ele chegou a receber, em 2023, "Prêmio Sócrates" da France Football — a honraria que homenageia ações solidárias por parte dos atletas.

Com isso, é de se admirar a maturidade de um atleta, de apenas 24 anos. Apesar de jovem, Vini sabe da responsabilidade que carrega e a utiliza como catalisadora para propagar a luta antirracista dentro e fora do futebol.