Lewandowski faz dois, e Barcelona inicia ano com goleada na Copa do Rei

O Barcelona alcançou a primeira vitória no ano de 2025. Diante do Unión Deportiva Barbastro, time da terceira divisão espanhola, pela fase de 16 avos de final na Copa do Rei, o time de Hansi Flick goleou por 4 a 0, sem muito esforço. Os gols foram marcados por Lewandowski, duas vezes, Eric García e Pablo Torre.

U. D Barbastro 0x4 Barcelona: como foi o jogo?

Como era esperado, por conta do contraste técnico entre as equipes, a partida teve domínio absoluto do Barcelona, que mesmo sem duas das principais peças do elenco, Raphinha e Lamine Yamal, construiu com muita facilidade em meio à frágil marcação do Barbastro. Além do doblete de Lewandowski, o meia Pablo Torre também se destacou no jogo, com um gol marcado e duas assistências.

Com a atuação deste sábado, o atacante polonês chega aos 25 tentos anotados em 24 jogos nesta temporada. Para o confronto eliminatório, Hansi Flick mandou a campo uma equipe mista: titulares absolutos como Koundé e Lewandowski foram a campo e atuaram com minutagem reduzida, enquanto alguns outros nomes, como Pablo Torre, Ansu Fati e o experiente Szczęsny, ganharam mais tempo de jogo.

Um destaque negativo da partida fica por conta de um choque de cabeça aos 7' do segundo tempo, Inigo Martínez, do Barcelona, e Jaime, do Barbastro, dividiram a bola e o meia dos donos da casa, levou a pior e caiu desacordado em campo. O jogador deixou o gramado amparado pela equipe médica e foi aplaudido pelos torcedores no Estádio Municipal.

Time do Barcelona comemora o gol de Lewandowski diante do Barbastro, pela Copa do Rei (Foto: Reprodução/Instagram)

O que vem por aí?

Agora, o Barcelona se prepara para encarar o Athletic Bilbao pela semifinal da Supercopa da Espanha, na próxima quarta-feira (8). Do outro lado, o modesto Barbastro encara o Tudelano, pela 18ª rodada do Grupo 2 na terceira divisão espanhola.

✅ FICHA TÉCNICA

Barbastro 0 x 4 Barcelona

16 avos de final - Copa do Rei

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estadio Municipal, em Barbastro (ESP)

🥅 Gol: Eric García (21'/1ºT), Robert Lewandowski (31'/1ºT e 47'/2ºT) e Pablo Torre (11'/2ºT) (BAR)

🟨 Cartões amarelos: Guillermo Alonso (UDB)

BARBASTRO (Técnico: Daniel Martínez)

Arnau Fàbrega, Hugo Bautista, Oscar Arroyo, Dani Santigosa, Israel García, Sito Barrera, Javi Albín, Jaime, Javito, El Haddadi e Guillermo Alonso

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Ronald Araújo, Inigo Martínez, Gerard Martín, Eric García, Frenkie de Jong, Fermín López, Pablo Torre e Pedri; Lewanowski

