VOANDO BAIXO

O Al-Nassr, sob o comando do ex-Botafogo Luís Castro, vive um grande momento no Campeonato Saudita. Contando com o brilho de Ronaldo, artilheiro da liga com 10 gols, o time venceu as últimas seis partidas que jogou, incluindo o clássico contra o Al-Ahli de Firmino. A boa fase se estende: os compromissos iniciais na Champions Asiática e na Copa do Rei Saudita também terminaram com vitória para os Cavaleiros de Najd. A vitória do Al Taawon nesta sexta tirou as chances de liderança para o time de Riade, mas tropeços dos rivais Al-Hilal e Al-Ittihad podem colocar a equipe mais perto da primeira posição.