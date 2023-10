WSL acumula mais de 1 milhão de seguidores e consolida presença digital no Brasil

O surfe tem conquistado cada vez mais a atenção do público nacional. Com a produção de conteúdo multiplataforma e a força dos atletas brasileiros, os canais em português da World Surf League (WSL) ultrapassam a marca de 1 milhão de seguidores somadas as cinco principais redes sociais.



O Instagram representa a maior parcela da quantidade total no perfil oficial em língua portuguesa da WSL, com 583 mil. Na sequência, aparece o TikTok com 306 mil seguidores na plataforma e é o que registra maior índice de crescimento nos últimos meses. Confira todos os números abaixo.



+ Quer trabalhar com futebol? Inscreva-se no curso de gestão no futebol de Felipe Ximenes e Lance!