A equipe do Verdão deve ser a mesma que entrou em campo na Bombonera. Abel Ferreira deve escalar exatamente o mesmo time que jogou em Buenos Aires, no entanto com algumas mudanças em funções específicas, principalmente dando uma atenção maior ao lado esquerdo ofensivo, que ficou praticamente sem ação na partida de ida. As ausências do Palmeiras seguem sendo Dudu, que passou por cirurgia no joelho direito e volta apenas em 2024, e Atuesta, em transição física.