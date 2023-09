Cristiano Ronaldo participou de uma iniciativa promovida por um de seus patrocinadores e enfrentou um detector de mentiras para comentar sobre a sua vitoriosa carreira no futebol e o astro português deveria responder "sim" ou "não". Dentre os destaques da conversa, o atacante do Al-Nassr revelou que não trocaria os títulos que conquistou na Champions por uma Copa do Mundo.