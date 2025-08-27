Al-Nassr mira Ederson e goleiro sensação para substituir Bento

O Al-Nassr está no mercado por um goleiro após a falha de Bento na Supercopa da Arábia Saudita e definiu dois nomes como prioridades. Segundo o jornalista Bruno Andrade, Ederson, do Manchester City, e Diogo Costa, do Porto, interessam o clube de Riade, com o brasileiro se apresentando como o "plano A" de Jorge Jesus, que não está satisfeito com o desempenho do seu titular atual.

Na decisão da Supercopa da Arábia Saudita, Bento falhou no gol de empate do Al-Ahli, já nos minutos finais da partida. Na disputa por pênaltis, o Al-Nassr acabou derrotado e foi vice-campeão do torneio pelo segundo ano consecutivo. O evento parece ter sido a "gota d'água" para Jorge Jesus em relação a falta de confiança no goleiro brasileiro. Por isso, o clube reativou seu interesse por Ederson, que foi um alvo justamente na temporada passada, ainda no comando de Luis Castro.

O arqueiro está de saída do Manchester City, o que pode facilitar as negociações. Mesmo assim, o Al-Nassr enxerga Diogo Costa, destaque do Porto e da seleção portuguesa, como uma alternativa à Ederson. O goleiro brasileiro, inclusive, teve seu nome bastante ligado ao Galatasaray nas últimas semanas, mas, até então, as negociações não progrediram.

Goleiro Ederson, na Seleção Brasileira (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ederson e a situação no Manchester City

As especulações sobre a saída de Ederson do Manchester City se fundamentam pela oportunidade de mercado que os Citizens exploram: Gianluigi Donnarumma. O italiano não permanecerá no PSG e interessa à Pep Guardiola. Além disso, a situação envolvendo o brasileiro ganhou um novo capítulo no última fim de semana, quando Guardiola decidiu colocá-lo no banco. Perguntado sobre a decisão, o treinador espanhol não exitou:

— Ele (Trafford) fez um bom primeiro jogo e eu decidi continuar. Quando tomo decisões na primeira parte da temporada, todos pensam: 'Ok, esta é a escalação inicial'. Foi só hoje que decidi isso — disse o técnico do City.

