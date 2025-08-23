menu hamburguer
Lance! Biz

Arábia Saudita cogita colocar Al-Nassr de Cristiano Ronaldo à venda

País quer reduzir investimento bilionário aos clubes; Medida deve afetar Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli também

Jogadores do Al-Nassr comemoram gol de Mané contra o Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita
imagem cameraJogadores do Al-Nassr comemoram gol de Mané contra o Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
9c365144-0d1d-4a57-a20d-8b1eb8861d41_Nathalia-Gomes-Editora-1-aspect-ratio-1024-1024
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
18:20
  Matéria
  • Mais Notícias

O governo da Arábia Saudita planeja reduzir gastos no futebol e colocar à venda quatro dos principais clubes do país, que tiveram grande investimento e trouxeram grandes nomes do futebol mundial. Um dos afetados deve ser o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

O português renovou contrato recentemente em um acordo milionário, além de garantir a chegada de reforços como João Félix, Kingsley Coman e Iñigo Martínez e a contratação de Jorge Jesus, ex-Al-Hilal. Além da equipe de CR7, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli também devem ser afetados com a mudança na direção do projeto árabe.

De acordo com o jornalista saudita Ahmed Ajlan, a ideia do governo com os cortes é diminuir a dependência de recursos públicos e atrair investidores privados para gerenciar os clubes. Atualmente, 75% do capital pertence ao Fundo de Investimento Público (PIF), enquanto o restante ao Ministério do Esporte.

Já existe, inclusive, um interessado na compra do Al-Hilal: príncipe Al Waleed bin Mosaad, considerado "membro de ouro" do time. Ele, inclusive, disponibilizou seu avião particular para buscar Neymar em Paris. Outro nome citado é o príncipe Abdullah bin Mosaad, ex-dono do Sheffield United. Porém não há negociações em andamento.

Al-Hilal caiu para o Fluminense no Mundial (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Investimento bilionário para atrair estrelas ao futebol saudita

Em 2023, o mercado árabe se tornou atraente a grandes nomes do futebol mundial devido às ofertas astronômicas. Os quatro clubes já gastaram cerca de €1,59 bilhão apenas em transferências. Ainda há valores de salários e outras despesas.

O time que mais investiu foi o Al-Hilal, com €558 milhões. No elenco atual, estão quatro brasileiros: Marcos Leonardo, Kaio César, Renan Lodi e Malcom. Na sequência aparece o Al-Nassr, que movimentou esta janela ainda mais com jogadores estrelados após pedido de CR7. O craque português queria um time mais competitivo devido aos resultados do ano anterior. No entanto, mesmo com o investimento de peso, a equipe foi superada na final da Supercopa da Arábia Saudita pelo Al-Ahli nos pênaltis.

