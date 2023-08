O Al-Nassr encaminhou a contratação do zagueiro Aymeric Laporte, do Manchester City. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, o clube comandado pelo técnico Luís Castro na Arábia Saudita vai pagar um salário superior a 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 100 milhões) ao jogador espanhol, que vai assinar um contrato até 2026.