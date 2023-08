Boca x Racing: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Tem clássico argentino na Libertadores e os mercados da Lance! Betting estão a todo vapor! Boca e Racing entram em campo nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Bombonera, e as odds ditam a dificuldade do confronto. Para a vitória dos Xeneizes, as cotações estão em 1.87, com o empate a 3.25 e a vitória do Racing em 4.70.