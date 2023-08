Muito devido a esta evolução, surpresas e mais surpresas foram vistas durante a Copa do Mundo. A Jamaica, por exemplo, eliminou o Brasil e conseguiu vaga nas oitavas de final sob a batuta de Lorne Donaldson. A Alemanha, da mesma forma, caiu na fase de grupos após derrota para a Colômbia de Linda Caicedo e empate com a Coreia do Sul. A Suécia, que corria por fora, fez uma competição exímia ao passar pelo grupo da morte com autoridade e eliminar EUA e Japão no mata-mata, esbarrando apenas na campeã, com gol de Olga Carmona nos minutos finais.