O Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) prepara nova investida por Vini Jr. Segundo o jornal "As", da Espanha, o plano dos sauditas é oferecer um salário de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,28 bilhão na cotação atual) por temporada e contrato de cinco anos para convencer o brasileiro a deixar o Real Madrid no meio do ano.

Assim, o atual melhor jogador do mundo pela Fifa pode receber R$ 6,4 bilhões em salários se optar a transferência ao Oriente Médio. A ideia é inicial é que o atacante seja contratado para atuar no Al-Ahli. No entanto, Al-Hilal e Al-Nassr, times de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, respectivamente, também demonstraram interesse em Vinícius. No ano passado, os árabes tentaram contratar o camisa 7, porém sem sucesso.

Convencer Vini Jr é essencial para o negócio, pois o Real Madrid mantém a postura de não negociar o jogador e exige o pagamento da multa rescisória de bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões). No entanto, o clube espanhol abriria mão a exigência caso o brasileiro pedisse para deixar a equipe rumo à Arábia Saudita.

CEO da Liga Saudita sobre oferta bilionária por Vini Jr.

Na última semana, o "As" já havia publicado entrevista com o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel. O dirigente revelou otimismo e esperança para ter Vini Jr. atuando no futuro no futebol local.

— Temos clubes diferentes em níveis diferentes, com diferentes maturidades. Isso acontece em todas as ligas do mundo. Existem equipes que conseguem atrair esse tipo de jogador e outras que ainda precisam se desenvolver muito mais. E se eu avaliar pelo que temos hoje, nossos clubes têm tudo que é preciso para atrair, desenvolver e nutrir talentos como esse. Então vamos esperar e ver o que acontece com isso — declarou Omar.

