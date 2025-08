Al-Hilal encaminha contratação de atacante do Liverpool por 337 milhões

O Al-Hilal chegou a um acordo verbal para contratar Darwin Núñez, do Liverpool, por 53 milhões de euros fixos (cerca de 337 milhões de reais, na cotação atual), mais bônus por metas atingidas. A informação é do jornalista David Ornstein, do The Athletic. O atacante uruguaio de 26 anos já manifestou interesse em aceitar a transferência, embora o negócio ainda não esteja oficialmente concluído.

De acordo com o jornal, o Liverpool autorizou Darwin Núñez a negociar diretamente com o clube saudita, que já tirou Theo Hernandez do Milan nesta janela. Caso a situação avance como esperado, o jogador deverá se juntar ao clube saudita durante a pré-temporada na Alemanha.

O Al-Hilal identificou Núñez como alvo prioritário nesta janela e intensificou os esforços nos últimos dias. O Milan também demonstrou interesse, mas não conseguiu competir com a proposta financeira oferecida pelos sauditas.

Em janeiro, o Liverpool já havia recusado uma proposta de cerca de 70 milhões de euros do Al-Nassr, pois não pretendia negociar o atacante no meio da temporada, quando ainda disputava títulos importantes.

Contratado pelo Liverpool em 2022, por até 100 milhões de euros junto ao Benfica, Núñez soma 40 gols em três temporadas com os Reds. Na campanha do título da Premier League 2024/25, no entanto, perdeu espaço e foi titular em apenas oito partidas.

Darwin Núñez esteve perto do Milan

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, Darwin Núñez, atualmente no Liverpool, é a principal prioridade da diretoria do clube da capital da Itália para liderar o ataque na próxima temporada.

A busca por um centroavante ganhou força após uma série de movimentos no mercado. João Félix retornou do Milan ao Chelsea antes de ser negociado com o Al-Nassr, Tammy Abraham se transferiu para o Besiktas e Álvaro Morata está prestes a acertar com o Como. Nomes como Dusan Vlahovic e Arnaud Kalimuendo chegaram a ser cogitados, mas Darwin Núñez passou à frente na lista de preferências do clube.

Com o provável acerto do Al-Hilal, contudo, o negócio ficou difícil para o time da capital italiana.

