O Milan já tem um alvo definido para vestir a camisa 9: Darwin Núñez. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o atacante uruguaio de 26 anos, atualmente no Liverpool, é a principal prioridade da diretoria do clube da capital da Itália para liderar o ataque na próxima temporada.

A busca por um centroavante ganhou força após uma série de movimentos no mercado. João Félix retornou do Milan ao Chelsea antes de ser negociado com o Al-Nassr, Tammy Abraham se transferiu para o Besiktas e Álvaro Morata está prestes a acertar com o Como. Nomes como Dusan Vlahovic e Arnaud Kalimuendo chegaram a ser cogitados, mas Darwin Núñez passou à frente na lista de preferências do clube.

A negociação pode ganhar tração rapidamente, já que Núñez não está nos planos do técnico Arne Slot. O Liverpool já se adiantou no mercado e contratou Hugo Ekitike por mais de 90 milhões de euros, além de manter conversas com Alexander Isak, do Newcastle - dois centroavantes de origem.

Veja o desempenho de Darwin Núñez na temporada

Darwin Núñez em ação pelo Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Contratado junto ao Benfica em 2022 com grande expectativa, Darwin Núñez viveu altos e baixos no Liverpool. Nas duas primeiras temporadas, o uruguaio balançou as redes 33 vezes e deu 17 assistências.

Contudo, o jogador teve a temporada passada apagada na Inglaterra: marcou apenas sete gols e distribuiu cinco assistências em 47 partidas. Com o espaço reduzido em Anfield, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de um novo capítulo na carreira - e o Campeonato Italiano pode ser o palco ideal para seu recomeço.

