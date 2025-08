Manchester City pode ‘se livrar’ de maior contratação da história do clube; entenda

O Everton iniciou conversas com o Manchester City para tentar a contratação de Jack Grealish por empréstimo de uma temporada, segundo apuração do portal "The Athletic". A negociação ainda está em estágio preliminar e envolve diversas complexidades, o que faz com que não haja garantias de que o acordo será concretizado. Ainda assim, o clube de Liverpool já apresentou uma proposta formal ao atual campeão inglês.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Grealish vem da pior temporada no City

Aos 29 anos, Grealish viveu uma temporada de poucas oportunidades com Pep Guardiola. Em 2024/25, o inglês foi titular em apenas sete partidas da Premier League e não saiu do banco de reservas na final da Copa da Inglaterra, na derrota para o Crystal Palace. Além disso, foi excluído da lista de relacionados para o último jogo da temporada, contra o Fulham — uma decisão que o técnico catalão classificou como "nada pessoal".

continua após a publicidade

Grealish chegou ao City em 2021, vindo do Aston Villa, por 100 milhões de libras (cerca de R$733 milhões), valor recorde pago pelo clube até hoje. Com contrato até 2027, o meia-atacante teve destaque inicial, principalmente na temporada 2022/23, quando fez parte do elenco que conquistou a tríplice coroa — Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League.

No entanto, desde então, o espaço de Grealish tem diminuído. Nas últimas duas temporadas, ele caiu na hierarquia do ataque, sendo superado por nomes como Phil Foden, Jeremy Doku, Savinho, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva.

continua após a publicidade

Em 2023/24 e 2024/25, acumulou apenas 20 jogos em cada temporada na liga nacional, com apenas 10 como titular em 2023/24 e sete em 2024/25. Seu desempenho também foi modesto: um gol e uma assistência na última edição da Premier League.

Afastamento da seleção da Inglaterra

A queda de rendimento também o afastou da seleção inglesa. Grealish disputou 24 partidas entre 2021 e 2022, mas ficou fora da convocação para a Eurocopa de 2024, e ainda não foi chamado pelo novo técnico Thomas Tuchel.

Jack Grealish pode estar de saída do Manchester City (Foto: Justin Tallis/AFP)

A possível ida para o Everton pode representar uma tentativa de retomar o protagonismo, mas ainda depende de um acerto entre os clubes e das condições financeiras — incluindo quem arcaria com os altos salários do jogador.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.