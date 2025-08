AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta quarta-feira (6) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Dewsbury-Hall ✅ Everton 🔵

O Everton anunciou, nesta quarta-feira (6), a contratação do meio-campista Kiernan Dewsbury-Hall, vindo do Chelsea. O clube de Liverpool não anunciou os valores, mas o jornalista Fabrizio Romano informou que a quantia paga deve ser no valor de 29 milhões de libras, incluindo metas.

Douglas Luiz 💭 Nottingham Forest 🔴

O Nottingham Forest estuda uma investida pelo volante Douglas Luiz, revelado pelo Vasco e atualmente na Juventus, em uma possível contratação recorde para o clube. As conversas ainda estão em estágio inicial, e nenhuma oferta formal foi apresentada até o momento. A informação é do The Athletic.

Douglas Luiz comemorando vitória da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Grealish 💭 Everton 🔵

O Everton iniciou conversas com o Manchester City para tentar a contratação de Jack Grealish por empréstimo de uma temporada, segundo apuração do portal The Athletic. A negociação ainda está em estágio preliminar e envolve diversas complexidades, o que faz com que não haja garantias de que o acordo será concretizado. Ainda assim, o clube de Liverpool já apresentou uma proposta formal ao atual campeão inglês.

Jack Grealish em treino pré-jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

