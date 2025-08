Real Madrid volta atrás sobre empréstimo de concorrente de Endrick

O Real Madrid desistiu da possibilidade de emprestar o atacante Gonzalo García, concorrente de Endrick como suplente de Mbappé no elenco merengue. O espanhol de 21 anos foi um dos principais nomes do estrelado time de Xabi Alonso no Mundial de Clubes e somou quatro gols e uma assistência em seis partidas na competição.

Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o Getafe tinha interesse em contratar Gonzalo García por uma temporada, mas o técnico do Real Madrid entende que o jogador é uma ótima arma ofensiva para 2025/26. Emprestar jovens que precisam de minutos é uma alternativa muito utilizada por grandes clubes. Porém, seu desempenho no torneio da Fifa o fez crescer dentro da hierarquia do clube, o que influenciou a ganhar força na disputa pela camisa 9 dos Blancos.

Gonzalo García conseguiu ter uma explosão durante o Mundial de Clubes, em que foi o artilheiro da competição. O espanhol aproveitou uma lesão muscular de Endrick e uma gastroenterite que tirou Mbappé de ação nos primeiros jogos da equipe de Xabi Alonso. Neste momento, o atacante surge como um candidato para permanecer no elenco principal e ser a opção depois de Mbappé.

Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Tanto Endrick, quanto Gonzalo García lutam em busca de um espaço no Real Madrid em meio as mudanças promovidas pelo novo treinador. A expectativa é a de que a equipe merengue atue com dois atacantes: Vini Jr e Mbappé. Os jovens precisarão brigar por um espaço com Rodrygo, Brahim Díaz e com a nova joia argentina, Mastantuono.

Discussão interna no Real Madrid entre Endrick e Gonzalo García

De acordo com o "Marca", o debate interno no Real Madrid vai além do desempenho esportivo. A escolha do novo camisa 9 envolve também fatores estratégicos e comerciais. Endrick ainda é visto como uma promessa valiosa, mas sua função no ataque segue em definição, enquanto Gonzalo já demonstrou impacto imediato atuando como centroavante.

A decisão final caberá a Xabi Alonso, que precisará definir os papéis de ambos no elenco — e isso pode depender de outras movimentações no setor ofensivo, como uma possível saída de Rodrygo. Caso o brasileiro deixe o clube, haveria espaço para manter tanto Gonzalo quanto Endrick com mais protagonismo.

