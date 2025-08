Reinier é o novo jogador do Atlético-MG. O meia de 23 anos desembarcou no fim da noite de terça-feira (5), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para passar por exames e assinar contrato com o clube. A transação repercutiu na mídia internacional especializada na manhã desta quarta-feira (6), com destaque especial nos veículos espanhóis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Atlético-MG adquiriu 50% dos direitos econômicos de Reinier, enquanto os outros 50% permanecerão sob posse do Real Madrid. O Galo já havia acertado os termos com o jogador e, nos últimos dias, chegou a um acordo definitivo com os Merengues para concretizar a negociação. Veja a repercussão internacional:

continua após a publicidade

Jornal "As", sobre retorno de Reinier ao Brasil (Foto: Reprodução/As)

Tradução: "Feliz por ter esse carinho, que antes eu não tinha" (título). Reinier chegou ao Brasil para assinar seu novo contrato com o Atlético Mineiro até 2029. O brasileiro revelou que não recebeu nenhum carinho na Europa (subtítulo).

Revista "Qué!Desportes" sobre a contratação de Reinier pelo Real Madrid (Foto: Reprodução: "Qué!Desportes)

Tradução: Reinier Jesús, a pior contratação que Florentino Pérez já fez (título). Esta semana, Reinier Jesús se tornou a pior contratação do Real Madrid na era Florentino Pérez. Além das inúmeras saídas que o Real Madrid enfrentou nesta janela de transferências, como Luka Modric, Lucas Vázquez, Víctor Muñoz e Jacobo Ramón, além de novas vendas de jogadores titulares, o jogador agora se junta à venda de Reinier Jesús (primeiro parágrafo).

continua após a publicidade

Portal "Rtve" sobre Reinier no Real Madrid (Foto: Reprodução: "Rtve"

Tradução: Adeus a Reinier: O lado negativo das contratações brasileiras do Real Madrid (título).

Jotrnal "El Español" sobre a carreira de Reinier (Foto: Reprodução: "El Español)

Tradução: Adeus a Reinier, a contratação "esquecida" que nunca estreou no Real Madrid: "Feliz por esse carinho que não tive antes."

➡️ Europeus reagem à volta de ex-Flamengo para o Brasil: ‘Inexplicável’

Carreira de Reinier ⚽

Reinier deixou o Brasil como uma das maiores promessas recentes reveladas pelo Flamengo. O meia protagonizou a histórica temporada de 2019 vestindo o Manto Sagrado, quando, sob o comando do técnico Jorge Jesus, o clube conquistou o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Libertadores, encantando o cenário do futebol nacional e sul-americano.

Reinier com a camisa do Flamengo em 2019 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em janeiro de 2020, Reinier foi negociado com o Real Madrid por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões à época). Apesar da alta expectativa, o Garoto do Ninho não chegou a atuar em partidas oficiais pela equipe principal do time espanhol.

Desde então, foi emprestado a quatro clubes diferentes ao longo dos últimos cinco anos: Borussia Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha), Frosinone (Itália) e Granada (Espanha). Em nenhuma dessas passagens conseguiu se firmar como titular. No período, disputou 105 partidas, marcou sete gols e registrou oito assistências.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.