Real Betis e Como terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada nesta quarta-feira (6), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla (ESP); a transmissão é da ESPN4 (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Ficha do jogo BET COM Pré-temporada Amistoso internacional Data e Hora Quarta-feira, 5 de agosto, às 15h30 (de Brasília) Local Estádio Benito Villamarín, em Sevilla (ESP)

Betis e Como: como foram em 2024/25? ⚽

O Betis encerrou sua campanha em La Liga na sexta colocação, com um total de 16 vitórias, 12 empates e 10 derrotas em 38 rodadas. Esse desempenho garantiu à equipe a classificação para a fase de liga da Europa League desta temporada. Em âmbito continental, a equipe comandada pelo icônico Manuel Pellegrini alcançou a final da Conference League, sendo derrotado por 4 a 1 pelo Chelsea, da Inglaterra, considerado o favorito ao título.

Betis em ação pela Conference League da temporada 2024/25 (Foto: John Macdougall/AFP)

Destaque do futebol italiano na temporada passada, o Como encerrou sua participação na Serie A na 10ª colocação, em sua primeira temporada de retorno à elite do futebol nacional. Sob o comando do renomado Cesc Fàbregas, ex-jogador e jovem treinador, a equipe somou 13 vitórias, 10 empates e 15 derrotas.

Cesc Fàbregas, treinador do Como, da Itália, desde 2024 (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢 Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrián; Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Sergi Altimira; Antony, Isco, Jesús Rodríguez; Cucho Hernández.

🔵 Como (Técnico: Cesc Fàbregas)

Emil Audero; Alberto Dossena, Marc-Oliver Kempf, Raphael Varane, Andrea Cagnano; Máximo Perrone, Sergi Roberto; Nico Paz, Lucas Da Cunha, Patrick Cutrone; Andrea Belotti.

