Vidente faz previsão para Palmeiras x Corinthians pela Copa do Brasil

Palmeiras e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, o vidente Luis Filho previu uma vitória e classificação do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao analisar o confronto, o tarólogo apontou que a equipe do técnico Abel Ferreira irá entrar bastante focada na partida. Para ele, o Alviverde deve dominar as ações dentro de campo e jogar junto com a torcida em busca de reverter o placar do primeiro jogo da decisão.

Por outro lado, Luis Filho pontuou que o Corinthians deve ter uma postura mais recuada, em busca de segurar o resultado. Contudo, ele acredita que o time de Dorival Júnior terá problemas ao longo da partida, que pode ser crucial para o desfecho do jogo.

continua após a publicidade

Em uma perspectiva geral, o tarólogo entendeu que a partida deve ser aberta e boa de assistir. Com este cenário, o vidente afirmou que o Palmeiras deve vencer a partida, e assim, se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil.

Palmeiras x Corinthians

O Timão saiu na frente do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira (30), a equipe do técnicoDorival Júnior superou o rival, na Neo Química Arena, e venceu a primeira partida do duelo por 1 a 0, com um gol de Memphis Depay.

continua após a publicidade

Agora, as equipe voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para alcançar a classificação, o Corinthians joga pelo empate. Por outro lado, o Plameiras precisa vencer o confronto para ter uma chance de avançar as quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória de apenas um gol de diferença do Alviverde leva a decisão para os pênaltis.